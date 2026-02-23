為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    已向蔣萬安遞辭呈 李四川：最近都沒再對我唱歌

    2026/02/23 11:59 記者董冠怡／台北報導
    台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

    台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

    台北市副市長李四川今天出席台北市議會新春團拜，一踏入議會大門就被問到，最後一次新春團拜及最後一週上班，會否心情複雜，以及市長蔣萬安有沒有再唱歌給他聽，蔣似乎捨不得簽准辭呈；李四川說，已提出辭呈，最後核定交由市長決定，不管到哪去，台北市政府還是他的娘家。

    李四川表示，已跟市長提辭呈，最後如何去核定，交給市長決定，上了40幾年的班，只不過說今天是在市府結束，然後去上另外的班。對於蔣萬安好像捨不得簽准辭呈，是否有再唱歌給他聽、最近對他（指李）唱什麼歌，李四川笑回「整天要攬牢牢」，蔣天天唱歌、歌喉很好，不過最近好像沒有對他（指李）唱歌。

    李四川指出，不管到哪裡去，台北市政府仍是他的娘家，如果有到新北去，對雙北建設會提供很多意見給蔣市長，有好的點子還是會跟他確認。至於是否接受藍白用全民調決勝負，這個交給黨部處理。

    另外近日致贈鐵錘給有意角逐台中市長的立法院副院長江啟臣，李四川說，最主要的目的是提出讓有意要參政的人，希望能夠帶著工程人員的精神好好建設。

