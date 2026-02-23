國民黨新春團拜 鄭麗文許願：年底選舉「全壘打」贏得勝利

國民黨主席鄭麗文出席中央黨部新春團拜。（記者方賓照攝）

國民黨今日上午舉行新春團拜，黨主席鄭麗文致詞時強調，新的一年，國民黨團隊已就戰鬥位置，不管有任何天大、地大的挑戰，將會秉持不變的初心。她並許下新希望，面對年底選舉的「硬戰」，期許從台灣頭到台灣尾，包括外島都要「全壘打」，贏得勝利。

鄭麗文今日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、政策會執行長傅崐萁等黨務主管參加新春團拜，包括前主席吳伯雄以及多位前副主席、黨籍立委、中常委等也與會相互祝賀。大家拱手互道恭喜，希望新的一年，「新年快樂、幸福加馬」。

鄭麗文致詞時，特別感謝吳伯雄等人對黨內同仁的關照，並向勞苦功高的立法院黨團幹部及全體立委致敬；鄭麗文表示，傅崐萁總召精神可嘉，請大家給他最熱烈的掌聲，給傅總召更多的底氣；她也為國民黨所有的立委加油，「國家需要你們，台灣需要你們」，年底有很多立委要披上戰袍，為了國民黨與台灣努力。

面對未來的挑戰，鄭麗文表示，國民黨團隊已就戰鬥位置，不管有任何天大、地大的挑戰，將會秉持不變的初心，為了中華民國萬世千秋，為了台灣能夠共享福祉，迎來兩岸和平溫暖的春天，讓下一代能發光發熱，讓「台灣之光」能照亮全世界。

鄭麗文指出，今年首先的「硬仗」就是年底選舉，此戰承載了來自基層、台澎金馬所有民眾非常高的期待，國民黨將致力延續優秀、光輝的執政成績，力求在執政縣市連任，並在非執政縣市回應民心思變的殷切期盼，國民黨要帶來新的春天、溫暖、希望與美好的未來。她期許，從台灣頭到台灣尾，包括外島都要「全壘打」贏得勝利。

鄭麗文強調，新的一年，國民黨團隊一定會團結一致，全力向前。感謝所有的副主席、一級主管、總召、所有的幹部、中央委員、中常委，她相信未來的一年會跟著所有台灣民眾一起打拚。鄭麗文最後祝大家新的一年，一馬當先、馬到成功，每個人都平平安安、健健康康、祥和萬瑞；也祝國民黨年底開出紅盤、全面大贏。

吳伯雄也說，在新春期間，衷心期望我們比過去團結更團結，打出亮麗的成績，大家一起加油。傅崐萁表示，在鄭麗文主席帶領下，一起加油贏回台灣，國民黨加油。

