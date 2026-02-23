為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕未出席府會新春團拜 民進黨：對人民應履行義務不可缺席

    2026/02/23 11:36 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨黨團總召周永鴻表示，盧秀燕團拜可缺席示，但對人民應履行義務不可缺席（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕今年首次缺席新春團拜，也是她卸任前的最後一次團拜，民進黨中市議會黨團總召周永鴻表示，盧市長最後一年團拜可以缺席，但給議會、給人民應該履行的義務不能缺席，他也請市長上班後要說明為何請假；國民黨團議會書記長李中則表示，市長盧秀燕有私人的行程無法參加團拜，過去7年都有到，今年可能想陪陪家人。

    盧秀燕今天缺席市府及市議會的團拜，引發討論，代表民進黨參加市議會團拜的議會黨團總召周永鴻，今天受訪表示，這是盧秀燕市長最後一年任內的團拜，應該有始有終，畢竟議會是監督市政府最重要單位。

    周永鴻表示，過去盧秀燕每年都會來參加團拜，但在最後一年反而請假，讓人匪夷所思，當然，市政府年前出了不少問題，官員被彈劾，盧秀燕可能焦頭爛額，可能也在忙著中央選戰，她有可能很多事情要處理，不過，至少副市長來代表出席。

    周永鴻呼籲盧秀燕應有始有終，最後一年團拜可以缺席，但應該給議會、給人民履行的義務不要缺席。

    至於盧秀燕是否應說明為何缺席？周永鴻表示，他有問市府，市長到底忙什麼？在如此重要新春團拜缺席，而且她通常每年都會來，卻在畢業這一年缺席，若是身體不舒服，祝她早日康復，但還是要跟大家說明。

    國民黨團書記長李中則表示，副市長黃國榮今天參加團拜有說，市長有私人的行程無法參加團拜，過去7年都有出席府會的團拜，今年可能想陪陪家人，過年時間，大家都需要陪陪家人，這是她自己的私人行程。

    國民黨中市議會黨團書記長李中表示，盧秀燕有私人行程才會缺席團拜。（記者蘇金鳳攝）

