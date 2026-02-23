為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開工端政績牌！ 蘇巧慧爭取鳳鳴車站 造福3萬通勤族

    2026/02/23 11:26 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上班日，再推出第五部「會做事、事做對」政績影片，分享她爭取鳳鳴簡易車站歷程。（蘇巧慧提供）

    新北市長選戰加溫，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（23）日開工首日推出第五部「會做事、事做對」政績系列影片，分享她爭取「鳳鳴簡易車站」從無到有的歷程。讓鳳鳴車站與「桃園鐵路立體化計畫」脫鉤，先行設置簡易車站，並爭取中央全額補助6.1億元，讓新北鶯歌、桃園龜山居民提前近10年就近搭火車。

    蘇巧慧指出，鶯歌站至桃園站間距達8.2公里，是台鐵新竹以北站距最遠路段，大鳳鳴地區約3萬名通勤族長期通勤不便。她與在地議員、里長奔走，推動鳳鳴車站與「桃園鐵路立體化計畫」脫鉤。

    蘇巧慧表示，鳳鳴車站早在2001年即有設站規劃，2009年納入桃園鐵路立體化計畫後進度延宕，原預計2033年後才可能通車。她自上任後積極協調，2017年向時任行政院長賴清德總質詢，加速計畫推動，2019年成功爭取中央全額補助，並完成與立體化計畫脫鉤，讓地方期待20多年的車站得以實現。

    她說，鳳鳴簡易車站於2024年11月通車，啟用半年後每月平均進出站人數居樹林、鶯歌地區簡易車站首位，也帶動南樹林、山佳兩站運量成長。為因應通車後轉乘人潮與車流，她與地方持續爭取周邊道路拓寬與串聯，並於鳳鳴滯洪池公園劃設機車停車空間，滿足轉乘需求。

    蘇巧慧感謝前工程會主委吳澤成、前交通部長王國材及台鐵團隊協助。她形容，在營運中的鐵軌增設車站「如同穿著衣服改衣服」，工程困難，經多次會勘與跨部會協調，決定利用鐵軌旁較寬地幅設置簡易車站，與永久站分開施工，在不影響列車運行下完成建設。未來將以過去10年地方服務經驗，持續以創新方式解決舊問題，完善新北交通路網，讓市民通勤更便利。

