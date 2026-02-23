宜蘭縣政府新春團拜 打造39項新興亮點計畫讓宜蘭更好

宜蘭縣政府舉行新春團拜，大家互道恭喜。（記者游明金攝）

春節9天年假結束，今天馬年開工首日，宜蘭縣政府在縣民大廳舉辦新春團拜，代理縣長林茂盛感謝警、消、醫護等人員，犧牲春節假期堅守崗位，讓重要的為民服務工作不中斷，對於新的一年，他會持續帶領縣府團隊打造39項新興亮點計畫，讓宜蘭愈來愈好。

今天的新春團拜，邀請七賢國小醒獅隊開場，以「祥獅獻瑞、馬福樂事」演出揭開序幕，並邀請縣府同仁、立委陳俊宇、議長張勝德與多位議員一同參與，互道恭喜，現場充滿新春喜慶氣氛。

林茂盛說，新的一年又到來，今年是馬年，就如同歡樂宜蘭年提到的「馬福樂事」，代表「馬到成功、福氣滿滿、樂在其中、事事順心」，9天年假當中，要特別感謝警、消、醫護人員，以及各局處有跟民眾相關業務的所有同仁，因為他們犧牲假期，讓鄉親度過平安、快樂以及充滿年節氣氛的一個年假。

他指出，新的一年，就如同縣府今年所編列的115年預算，不管是39項新興亮點計畫，或是例行性要推動的相關計畫，縣府都會持續地來推動，縣府一直秉持著「縣民的小事，就是縣府的大事」，我們一定秉持這樣的態度，持續的來精進、推動業務，讓宜蘭愈來愈好。

張勝德說，今天是縣府開工典禮，2025年宜蘭在林茂盛縣長帶領下有很好成績，但面對新的一年，我們還是有很多挑戰，做得好的要繼續延續，做得不好的要檢討，希望縣府團隊持續地在今年，將未完成的工作把它完成。

