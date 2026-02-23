為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「鄭習會」3月中舉行？ 鄭麗文：過完年沒有變 每天問也沒有用

    2026/02/23 11:09 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文出席中央黨部新春團拜。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文出席中央黨部新春團拜。（記者方賓照攝）

    本報年前獨家披露，來自北京的消息透露，中國「對台工作會議」中將討論「鄭（鄭麗文）習會」的籌備，「鄭習會」預定將於3月中舉行，幾乎已經排上時程。國民黨主席鄭麗文今日出席中央黨部新春團拜，會後受訪時表示，新春恭喜，過完一個年，其實還是沒有變，跟過年前都一樣，只要有進度，一定會主動向大家說明。鄭麗文還說：「每天問也沒有用，有就會講了」。

    而對於有名嘴稱黨內不滿鄭麗文現在的路線，還揚言要退黨恐引發退黨潮，以及台中市長、新竹縣長提名因協調陷入僵局，引發基層焦慮，鄭麗文表示，完全沒有焦慮，這些都是有人刻意製造的，很多都不是事實，包括焦慮、退黨等，他們是在平行時空，編故事、見縫插針。

    不過，對於藍白合議題，民眾黨主席黃國昌今日上午接受專訪時直言：「有時我就看不懂，你們（國民黨）在幹嘛，當然我話只講到這裡，還是要尊重國民黨的民主程序」。對此，鄭麗文說，我們與民眾黨的溝通也從來都沒有問題，一直都非常暢通。

    鄭麗文表示，「我感覺我們現在黨內的提名特別順利，事實上在年前也有非常多的進度」，包括新竹縣已經正式進入初選程序；台中市兩邊的幕僚，對接下來推動內參民調所有相關的細節，也都在年前完成了，其他很多的縣市也在年前完成黨內的程序，過完年後應該很快就會正式在中常會進行提名作業，大家可以非常安心，也要對國民黨有信心，相信一步一腳印，一定會在年底為了台灣的未來幸福，共同努力打下一片江山，來創造前所未有的佳績。

