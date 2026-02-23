為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白地方競選困境！ 她點出花蓮、彰化、嘉義市亮紅燈

    2026/02/23 12:37 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡強調，民眾黨一直期待藍營禮讓，但嘉義從來不是「非白莫薯」的城市，民眾黨若沒有在地系統、沒有情感連結、沒有政治信任，憑什麼要求藍營禮讓？（資料照）

    目前各政黨都已開始為2026縣市長大選進行競選行程，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）認為藍白在花蓮、彰化、嘉義市的選情都紛紛亮起紅燈，強調「整合能力」才是2026真正的勝負線。

    吳靜怡表示，2026地方選舉還沒正式開打，花蓮、彰化、嘉義市紛紛亮起紅燈，花蓮這場不只是縣長選舉，而是國民黨權力結構的壓力測試，魏嘉賢在初六震撼宣布參選，這就表示國民黨中央擺不平「傅氏王朝」的結果，若鄭麗文提早處理黨籍與落實初選制度，就不會拖到今天變成複雜局面。

    吳靜怡指出，吉安鄉長游淑貞雖然通過黨內程序，但內部民調顯示氣勢始終拉不起來，游淑貞最大的資產只剩下傅系支持；更關鍵的反而變成是民眾黨，若白營支持魏嘉賢，國民黨就必須跟柯文哲談合作，這不是分裂藍營，而是槓桿政治。

    至於彰化縣，吳靜怡表示，國民黨面對的不是提名之爭，而是姊弟爭議，而國民黨竟然解決不了這爭議？吳提到，謝衣鳯年前就與地方參選人合掛看板，直接打出縣長參選姿態，問題是弟弟謝典霖會放手嗎？地方早就在傳，謝衣鳯提前宣布讓謝典霖錯愕。

    吳靜怡指出，黨中央方面，王惠美縣長未積極交棒，中央多次協調也停滯，主席鄭麗文現在只能等待謝家結果，其他參選者如柯呈枋、洪榮章，雖然積極跑基層，但民調拉不起來，顯示地方政治早已進入「謝家雙核心競逐」格局，沒有民調機制，國民黨中央還有威信嗎？恐怕讓支持者很難心服口服。

    嘉義市部分，吳靜怡說，嘉義市從來不是「非白莫薯」，以網路「薯條」梗諷刺民眾黨張啟楷，強調民眾黨一直期待藍營禮讓，但嘉義從來不是「非白莫薯」的城市，張啟楷努力耕耘，柯文哲也長住、當總幹事，但地方無感，柯文哲過年期間沒有重點布局嘉義市，簡直就是「嘴上打水漂」，嘉義人很現實，誰常出現？誰熟？誰在社團、市場、廟口？王美惠是天天看得到的人，民眾黨若沒有在地系統、沒有情感連結、沒有政治信任，憑什麼要求藍營禮讓？

    吳靜怡認為，國民黨籍的翁壽良醫師喊參選到底絕對有本錢，翁壽良曾擔任柯文哲競選總統時嘉義競總的主委，這就是地方掀起組織戰的宣示。最後吳靜怡強調，把花蓮、彰化縣、嘉義市放在一起看，可得知「整合能力」才是2026真正的勝負線，整合不了地方，中央就會失去權威；整合不了情感，政黨就會失去基層；整合不了組織，再大的聲量都會變成泡沫。

    熱門推播