立院新會期明開議 卓榮泰盼行政、立法化解障礙

卓榮泰致詞表示，期盼行政、立法兩院必須要化解過去存在的障礙，暫時擱置過去一些不適宜的事情。（記者王藝菘攝）

行政院今（23）日舉辦新春團拜，院長卓榮泰致詞表示，賴總統稍後也召集五院院長茶敘，期盼行政、立法兩院必須要化解過去存在的障礙，暫時擱置過去一些不適宜的事情。

卓榮泰先問新年假期過得如何，還打趣稱「只有副院長比較擔心」（指關稅變局），引發現場哄堂大笑。他說，去年一整年大家的努力與百工百業的貢獻，確實值得欣慰，今天是年初七開工日，應該喝「七喜」與「可樂」，象徵「七喜春來，可喜可樂」。

卓榮泰指出，未來新的一年，絕對充滿更多挑戰，春節剛過完，美國關稅談判又發生很劇烈變化，全國也都在關注，接下去政府如何在已經既有的談判基礎上，能確定、且確保我們最優惠的條件。我方談判團隊，包括副院長鄭麗君、政委楊珍妮與各部會，還要再加足馬力，要全速地來做各種必要的工作。

卓榮泰說，去年經濟成長率8.63%再創新高，但接下去該努力的是如何讓經濟發展的成果，讓全民共享，行政院在賴總統4大優先工作指示下，把國家升級到競逐太空、探索海洋的時代，無論是太空、軍工的事業、海洋的探索，台灣都有與過去截然不同且強大的能。我們會朝向一個「開放、富強、安全」的目標。

卓榮泰強調，行政院是全國最重要的政治工作中心點，中央與地方絕對要比過去更充分的合作，而且行政、立法兩院也必須要化解過去存在的很多障礙，稍後賴總統將召集各院的院長，希望能暫時擱置過去一些不適宜的事情，國家還有很多前瞻工作必須一起齊步向前。

卓榮泰說，無論國際上的變化，或是兩院未來的互動，以及中央地方未來的合作，期待新的一年能朝向期待的航向前進；他也勉勵現場同仁找到屬於自己的定位，在每個位置都能為國家打出全壘打，投出漂亮的三分球，每個位置都非常重要且不可或缺，希望未來這一年，能夠充分合作跟努力。

行政院今天舉辦新春團拜。（記者王藝菘攝）

