藍白屢封殺軍購 鄭麗文反批：最大的責任是在民進黨

行政院提出8年1.25兆的國防預算特別條例，遭藍白十度封殺。國民黨主席鄭麗文今日出席中央黨部新春團拜，會後受訪時表示，大家都對國民黨有很深的誤解，其中最主要的來源是民進黨惡意的造謠，事實上從戰後在台灣最支持國防力量的就是國民黨，不管是執政或在野，但是1.25兆元從一開始內容就是黑箱，到今日仍語焉不詳，整個台灣軍購的延宕，最大的責任是在民進黨的身上。

鄭麗文指出，不管是對美的關稅談判，或軍購特別條例，內容都不敢跟大家分享，也不讓國會參與，對在野黨來講是從頭到尾都排除在外的，一直到現在整個1.25兆元完整的內容還是非常空洞，包括為什麼會出現前所未有的商購，而不是只是像過去一樣的對美軍購。而對台灣是不是要投資軍工產業的部分，到目前為止都沒有任何具體的內容跟說明。

鄭麗文表示，再繼續這樣下去，只會擴大不必要的誤會，而且也會對台灣的國家安全造成重大的傷害，所以國民黨一定會積極去主導這件事，也希望能幫台灣爭取到真正合理有效、台灣需要的軍購，所以國民黨當然有自己的版本，也希望主動與美方進行溝通，「因為我們的政府、國防部不告訴我們，我們只好直接向美方溝通與詢問，否則這樣子下去讓國民黨背黑鍋，甩鍋給國民黨，這不是團結台灣的作法，這也不是君子的作法，說實在的這還挺小人的」。

鄭麗文強調，作為一個執政者應該要開大門走大路，應該要能夠在這種重大的國家事件且關係到全民福祉的事情，怎麼可以從頭到尾都是黑箱。

另外，美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10％進口關稅，且隨後決定調高為15％。對於美國關稅變局，鄭麗文表示，希望賴政府趕快給大家一個交代及說法，接下來到底怎麼辦，可想而知的是整個不確定性會繼續延續下去，就這件事我們也希望賴總統要趕快採取具體的作法，也給大家一個說法。

