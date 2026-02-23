澎湖縣務會議今年首次沒有陳光復 基督教友群聚祈福

馬公長老教會、啟明教會、浸信會等，群聚澎湖縣府廣場。（記者劉禹慶攝）

今（23）日大年初七，為澎湖新春連續假期開工日，澎湖縣長陳光復大年初一發放福袋，不慎摔下樓重傷昏迷送醫，由副縣長林皆興代行，開工首日召開縣務會議，為今年第1次沒有縣長陳光復主持的會議，澎湖基督教友群聚縣府廣場，為陳光復祈福，隨後在廖述哲牧師帶領下，進入縣務會議吟唱詩歌祈福。

澎湖縣長陳光復是虔誠的基督教徒，意外發生後，馬公啟明教會、澎湖浸信會、馬公長老教會、吉貝浸信會等教會都為其祈福，連台灣基督教會都組成守望祈禱協會，讓陳光復罹病過程絕不孤單。今日澎湖基督教會大團結，在牧師、長老呼籲下，自動自發前往澎湖縣政府廣場，為陳光復祈福。

廖述哲牧師表示，陳光復縣長過往多次分享，在從政生涯或人生重大的挑戰中，都曾必須面對無人能解的孤獨與決策壓力。每當他在低谷時，都引用聖經以利亞「7000人」的故事，為他帶來巨大的勇氣。

如今，陳光復正處於意外後的昏迷療養期。相信正如同經文所述，他並不孤單。目前全台灣的基督教會與弟兄姊妹已自發性地連結，形成了一個龐大的禱告網絡。這群分佈在各地的「現代7000人」，正持續在禱告中守望陳縣長的康復。他們相信，正如當年上帝扶持了疲憊的以利亞，今日這份跨越地域的代禱力量，也必成為陳縣長與其家人、縣府團隊最堅強的後盾。在基督信仰的愛與禱告環繞下，澎湖的大家長必能重新站起，見證那與基督同受苦、同復活的生命盼望。

基督教友進入澎湖縣會議室，為陳光復祈福。（記者劉禹慶攝）

今年農曆開工後第一個縣務會議，陳光復縣長缺席。（記者劉禹慶攝）

澎湖基督教會大團結，前往澎湖縣政府前廣場祈福。（記者劉禹慶攝）

