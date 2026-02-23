為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何時幫李四川站台輔選？ 侯友宜：等徵召後併肩作戰

    2026/02/23 10:27 記者賴筱桐／新北報導
    針對何時幫台北市副市長李四川站台輔選，新北市長侯友宜表示，等徵召以後大家一起併肩作戰。（記者賴筱桐攝）

    針對何時幫台北市副市長李四川站台輔選，新北市長侯友宜表示，等徵召以後大家一起併肩作戰。（記者賴筱桐攝）

    2026新北市長選舉藍、綠、白人選底定，民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌皆已投入選戰，國民黨預計2月底徵召台北市副市長李四川參選。新北市長侯友宜今天被問到何時幫李四川站台輔選？他說，等徵召以後做好準備，大家一起併肩作戰。

    侯友宜今天出席新北市政府115年新春團拜活動，媒體詢問，李四川在過年期間已經啟動拜廟行程，目前新北市長選戰呈現「三腳督」狀態，「藍白合」是否有可能？

    侯友宜說，只要大家有共同的想法跟理念，都可以好好溝通，如何讓新北市更好，建構未來更偉大的城市，這有賴藍白有共同的想法、攜手合作，希望「棒棒都是強棒」，這部分相信過年以後會比較清楚，更重要的是大家要敞開心胸，面對新北市的大小建設，能夠有一致的想法。

    至於何時幫李四川站台輔選？侯友宜表示，現在李四川還是台北市的副市長，有副市長的職責，這段時間彼此保持密切聯絡，隨時做好準備，等徵召以後，大家會一起並肩作戰，讓市府能夠延續下去，所以預計黨部只要一徵召、團隊籌組，就正式開始啟動選舉行程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播