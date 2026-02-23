何時幫李四川站台輔選？ 侯友宜：等徵召後併肩作戰

針對何時幫台北市副市長李四川站台輔選，新北市長侯友宜表示，等徵召以後大家一起併肩作戰。（記者賴筱桐攝）

2026新北市長選舉藍、綠、白人選底定，民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌皆已投入選戰，國民黨預計2月底徵召台北市副市長李四川參選。新北市長侯友宜今天被問到何時幫李四川站台輔選？他說，等徵召以後做好準備，大家一起併肩作戰。

侯友宜今天出席新北市政府115年新春團拜活動，媒體詢問，李四川在過年期間已經啟動拜廟行程，目前新北市長選戰呈現「三腳督」狀態，「藍白合」是否有可能？

侯友宜說，只要大家有共同的想法跟理念，都可以好好溝通，如何讓新北市更好，建構未來更偉大的城市，這有賴藍白有共同的想法、攜手合作，希望「棒棒都是強棒」，這部分相信過年以後會比較清楚，更重要的是大家要敞開心胸，面對新北市的大小建設，能夠有一致的想法。

至於何時幫李四川站台輔選？侯友宜表示，現在李四川還是台北市的副市長，有副市長的職責，這段時間彼此保持密切聯絡，隨時做好準備，等徵召以後，大家會一起並肩作戰，讓市府能夠延續下去，所以預計黨部只要一徵召、團隊籌組，就正式開始啟動選舉行程。

