    首頁 > 政治

    李四川請辭倒數！北市副市長接任人選 蔣萬安這麼說

    2026/02/23 10:20 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安至市府中央監控室進行新春開工拜年廣播，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台北市副市長李四川2月底將請辭回到新北市參選市長，對於留下的副市長職缺由誰接任，市長蔣萬安今受訪時，並未正面回應，僅說謝謝過年期間輪值的市府同仁，犧牲休息時間非常辛苦，農曆年後開工持續全力以赴拚市政。

    蔣萬安一早至市政大樓地下一樓中央監控室，進行新春開工拜年廣播，媒體聯訪時被問到，新任副市長是否已有屬意人選，他想了一下後回答，開工首日全力拚市政，謝謝過年期間輪值的市府同仁，犧牲休息時間非常辛苦，接下來還有很多計劃要動起來，會透過廣播跟所有同仁期許，全力以赴。

    他在廣播中除了向市府同仁致謝慰問，也提到，「台北隊上工了！」過去一年台北市入選2025年世界最佳城市，同時勇奪亞洲最友善城市的殊榮，佳績歸功於市府同仁的努力，期許能持續把市民的需求放在心上，發揮專業，在工作崗位上全力以赴。只要是對的事情，就放手勇敢去做，他會是大家永遠最堅實的後盾，台北隊加油。

    台北市長蔣萬安。（記者董冠怡攝）

