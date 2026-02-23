賴坤成、黃建賓機場狹路相逢 上演候補機位的「奪票之恨」

前立委賴坤鳥成（左）與立委黃建賓昨天在台東機場巧遇，摟肩而笑。（取自賴坤成臉書）

昨天台東往返台北的機位一票難求，前立委賴坤成在機場苦等3班飛機候補，眼看最後一個渺茫的機位希望，竟然被現任立委黃建賓「捷足先登」。面對這位當年在選戰中擊敗自己、如今又「搶走」機位的對手，賴坤成「很不爽」，直接把黃建賓拉到機場外的涼亭「踹共」，兩人摟肩談笑，賴坤成勸他不要再擋總預算與軍購條例，但黃建賓「傻笑」回應。

儘管兩人在立委選舉中曾激烈交鋒，隨後的大罷免階段更是殺到刀刀見骨，但這張兩人在機場涼亭「勾肩搭背」。賴坤成表示，選舉與政治攻防固然現實，但彼此畢竟是認識近30年的老朋友。在候機的空檔，兩人不僅沒有劍拔弩張，反而針對地方選情及立法院近期的僵局交換意見。賴坤成更以老大哥的身分語重心長地勸誡，希望黃建賓不要再擋總預算與軍購條例，而面對前輩的喊話，黃建賓則以一貫的「傻笑」招牌表情回應，場面既尷尬又溫馨。

請繼續往下閱讀...

這篇貼文隨即在臉書上引起迴響，網友紛紛留言讚賞賴坤成的氣度，認為這種「選後能一起勾在一起拍照」的畫面超越了藍綠色彩，展現了台東人真誠的一面。也有人感慨如果政壇能少一點惡鬥、多一點像這樣的良性互動，才是台東之福。但也有網友回應：「他連要擋什麼法案都不知道當然只能傻笑」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法