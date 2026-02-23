為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爭取台美MOU和232條款不變！卓榮泰：馬上跟美國確認關稅後續

    2026/02/23 10:02 記者鍾麗華／台北報導
    行政院今天舉辦新春團拜，現場並向媒體發放賴總統的福袋。（記者王藝菘攝）

    行政院今天舉辦新春團拜，現場並向媒體發放賴總統的福袋。（記者王藝菘攝）

    美國最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15％關稅。行政院長卓榮泰今（23）日在新春團拜前受訪表示，對於我們已經談好的MOU（台美投資合作備忘錄）與232條款的最優惠待遇，並沒有改變，這個基礎我們要爭取，也必須馬上跟美國確認後續關於關稅的法律途徑與狀況。很快的時間會再跟國人做更具體的說明，我們後續必要的程序與動作。

    卓榮泰指出，我們這幾天都在因應新局勢變化，從前天下午3點一直到晚上10點，開了7個小時的會議，一方面要充分掌握各種國外資訊，一方面也要再確認我們現在怎麼因應。因為我們在放假期間，有的資訊沒有辦法立即取得，但是我們仍充分了解到，國外在美國大法官會議判決後，所因應新的局勢。

    卓榮泰強調，我們現在很肯定的，在當天一個最清楚的階段性結論，就是以副院長鄭麗君對外所說的那一篇內容相當完整的資料，當作我們現在的基礎論點。就是美國的大法官的判決對於我們已經談好的MOU與232條款的最優惠待遇並沒有改變，這個基礎我們要爭取，也必須馬上跟美國確認它後續的一些其他法律途徑，關於關稅的法律途徑，會有些其他的狀況。

    卓榮泰指出，所以今天開始上班後，就已經進行接觸和了解，之後一個適當的時間，也許是很快的時間，會再跟國人做更具體的說明，我們後續必要的程序與動作。

    行政院今天舉辦新春團拜。（記者王藝菘攝）

    行政院今天舉辦新春團拜。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播