爭取台美MOU和232條款不變！卓榮泰：馬上跟美國確認關稅後續

行政院今天舉辦新春團拜，現場並向媒體發放賴總統的福袋。（記者王藝菘攝）

美國最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15％關稅。行政院長卓榮泰今（23）日在新春團拜前受訪表示，對於我們已經談好的MOU（台美投資合作備忘錄）與232條款的最優惠待遇，並沒有改變，這個基礎我們要爭取，也必須馬上跟美國確認後續關於關稅的法律途徑與狀況。很快的時間會再跟國人做更具體的說明，我們後續必要的程序與動作。

卓榮泰指出，我們這幾天都在因應新局勢變化，從前天下午3點一直到晚上10點，開了7個小時的會議，一方面要充分掌握各種國外資訊，一方面也要再確認我們現在怎麼因應。因為我們在放假期間，有的資訊沒有辦法立即取得，但是我們仍充分了解到，國外在美國大法官會議判決後，所因應新的局勢。

卓榮泰強調，我們現在很肯定的，在當天一個最清楚的階段性結論，就是以副院長鄭麗君對外所說的那一篇內容相當完整的資料，當作我們現在的基礎論點。就是美國的大法官的判決對於我們已經談好的MOU與232條款的最優惠待遇並沒有改變，這個基礎我們要爭取，也必須馬上跟美國確認它後續的一些其他法律途徑，關於關稅的法律途徑，會有些其他的狀況。

卓榮泰指出，所以今天開始上班後，就已經進行接觸和了解，之後一個適當的時間，也許是很快的時間，會再跟國人做更具體的說明，我們後續必要的程序與動作。

行政院今天舉辦新春團拜。（記者王藝菘攝）

