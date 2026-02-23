為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝國民黨3月第2週徵召李四川 黃國昌：願組成最強團隊

    2026/02/23 09:51 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天上《誰來早餐》節目專訪，對於2026新北市長藍白合議題，黃國昌表示，國民黨3月第2週會徵召李四川，成為正式候選人。（資料照）

    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天上《誰來早餐》節目專訪，對於2026新北市長藍白合議題，黃國昌表示，國民黨3月第2週會徵召李四川，成為正式候選人，假設藍白合由李四川出線，是否不排除加入李四川團隊？黃國昌回應「當然啦，但是還是要尊重當事人意見」，他強調，藍白整合、新北整合，民眾黨一直維持最大善意跟誠意，用最好方式選最強團隊給市民最佳治理，從來沒改變過，他說，「在新北選舉，我的目標非常明確，用最大善意跟誠意跟國民黨推出人選組成最強團隊」。

    黃國昌表示，國民黨人選整合前，他就做他該做的事，現在等國民黨正式徵召李四川，「我得到的訊息應該是在3月第2個禮拜，李四川2月底離職（台北市副市長），國民黨3月第2週會徵召李四川，成為正式候選人，那個時候，按照我既有步調，第一件是與國民黨推共同政見，跟台灣社會報告共同願景，第二件是簽政黨合作協議，會納入第一部分共同政見，並把合作規則寫清楚」。

    對於協議技術規則部分，黃國昌表示，「我蠻開放的，比較看重能夠實現共價值的共同政見，打開天窗說亮話，國民黨2022年地方選舉選得很好，合理預期國民黨2026年仍掌握絕大多數縣市，藉由共同政見，在國民黨掌握縣市實踐價值，這絕對是好事」。

    黃國昌說，藍白合用黨對黨全民調應該不會有太大問題，他另提到，2024年狀況已經翻頁過去，從過去累積經驗，展望未來，這是好事，總是要想辦法找時機點、找機會，克服這件事，2026年如果能合作，建立雙方都可接受的合作模式，在這基礎上，退一萬步講，假設真的有PTSD（創傷後壓力症），現在克服總比明年再處理好。

    黃國昌指出，過年前在新北市長侯友宜整合下，新北市副市長劉和然宣布退出，支持李四川，這過程他其實跟侯友宜、李四川都有聯繫，大家都是充滿誠意跟善意，那天李四川主動打電話來，李真的很客氣，彼此之間，李說「你們有很多想法很棒，看什麼時候可以交換意見」，這就是好的民主競爭展現，李打電話來還特別感謝幫他講話，因為蘇巧慧罵李四川弟弟是環保流氓，「牽扯到家人已經too much（太多）」。

    主持人提問，面對國民黨整合比預期快整合，蘇巧慧陣營發動攻擊，是否改變選舉時程？黃國昌表示，三階段一步步往前走，第二階段可以開始處理，到第三階段，可能產生競爭的縣市，大家來處理第二階段內容，順順走應該不會拖太久。

