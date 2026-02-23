為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌同台李乾龍喊「各種可能性都有」 詹凌瑀：退選台階蓋好了

    2026/02/23 10:30 即時新聞／綜合報導
    黃國昌（右）昨合體李乾龍（左），對於新北藍白合，黃國昌表示「各種可能性都有」，詹凌瑀認為，黃國昌此言就是典型的「國昌式預防針」，大選都還沒開跑，退選的台階就蓋好了。（讀者提供）

    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨日（22日）下午到三重先嗇宮參拜，與國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍同台，對於新北藍白合議題，黃國昌表示「各種可能性都有」，最重要的是善意與誠意。媒體人詹凌瑀認為，黃國昌此言就是典型的「國昌式預防針」，大選都還沒開跑，退選的台階就蓋好了。

    詹凌瑀昨在臉書發文提到，黃國昌與李乾龍同台時被問到新北藍白合，他說「過程中各種可能性都有」，這話聽起來是不是超耳熟？這根本就是典型的「國昌式預防針」。

    詹凌瑀表示，黃國昌嘴巴上說要當最好的候選人，結果連落敗方要不要加入勝出方團隊都沒說死，看來這場戲演不到三月就要大結局了，「不愧是政壇知名的落跑超速仔，大選還沒開跑，退選的台階就已經蓋好了」。

    詹凌瑀指出，黃國昌一下說要全力衝刺，一下又在那邊「放下小我、成就大我」，這不就是暗示自己隨時可以被「整合」掉嗎，李乾龍在旁邊笑得合不攏嘴，說三月底前要完成整合。詹凌瑀笑說：「看來國昌老師的新北市長夢，已經準備好要優雅轉身、華麗落跑囉！」

