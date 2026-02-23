嗆聲民眾嘴裡被塞糖 他起底白營在彰化「家族政治」本質

張育萌提到，黃國昌幫民眾黨彰化縣議員候選人洪雅婷造勢，但其實民眾黨在彰化根本是國民黨和家族政治的借殼上市。（資料照）

民眾黨主席黃國昌20日前往彰化縣二林仁和宮參拜，並在二林第一公有市場進行掃街時，有工作人員直接拿「未開封的糖」往嗆聲民眾嘴裡塞，相關影片在網路引發熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌23日在臉書發文提到，黃國昌幫民眾黨彰化縣議員候選人洪雅婷造勢，但其實民眾黨在彰化根本是國民黨和家族政治的借殼上市，民眾黨還整天自稱「新政治」，欺騙真正想改變的選民。

張育萌指出，民眾黨彰化縣議員候選人洪雅婷的婆婆其實就是二林鎮代表會的主席許秀治，而現任民眾黨的彰化縣黨部主委溫宗諭也出身自典型的國民黨政治世家，溫宗諭的爸爸溫國銘，就是國民黨的前彰化市長，在溫國銘的前一屆彰化市長，又是他的哥哥陳杰（兄弟不同姓）。張育萌續指，陳杰的太太陳蔣秀美，也是國民黨前彰化縣議員，溫國銘與陳杰的妹妹溫由美則是國民黨彰化縣民代表會副主席。

請繼續往下閱讀...

張育萌提到，溫宗諭本來是國民黨籍，2023年宣布參加國民黨立委初選，結果在登記截止日當天，又突然宣布不參加國民黨初選，但不排除脫黨參選，而溫宗諭的太太則是國民黨彰化市民代表黃稜茹，溫宗諭的妹妹溫芝樺則是現任國民黨彰化縣議員。

張育萌強調，家族政治不見得都是壞事，但他看不慣的是被家族和派系把持的地方政治，還整天自稱自己是「新政治」，騙那些真正想改變的選民。過去民眾黨在彰化根本沒有被檢驗過，每次被大家看見，就是一些脫序行徑，出了事又講些違反常理、一般人根本聽不懂的理由。

張育萌提到，這次「對選民塞糖」的脫序行為，事後民眾黨候選人洪雅婷竟然還解釋，「他們是認識的朋友」。這也讓張育萌不禁質疑：「拜託，誰在路上遇到認識的朋友，會把還沒開封的糖果塞進他嘴裡啦？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法