懶理陳佩琪酸「單身狗」 賴清德合體小英再曬毛小孩

賴清德今天晚上再Po與小英在官邸「狗聚」的回顧影片。（圖擷取自賴清德IG）

民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪日前質疑總統賴清德在情人節貼出與愛犬的合照，是將妻子比喻成狗，並把自己弄得像「單身狗」，是不尊重另一半。不過，賴清德顯然未受影響，今晚再PO出去年與小英在官邸「狗聚」的影片，持續分享與毛小孩間的溫馨互動。

賴清德晚間在社群平台分享一段氣氛輕鬆的短片，影片紀錄了去年蔡英文前總統帶著愛犬「樂樂」與「鳳梨妹」造訪官邸，與賴清德領養的「斑斑」及「Murphy」展開一場熱鬧的狗狗聚會。

賴清德發文回顧說，去年小英前總統來到官邸，除了和他及副總統蕭美琴分享建言、交流打氣，也特地帶著樂樂和鳳梨妹，來跟斑斑和Murphy 做朋友。蔡總統準備狗狗最愛的牛肉乾，他也送上鳳梨造型的玩具給鳳梨妹、樂樂最喜歡的玩具球作為回禮。

賴清德表示，領養斑斑也一年多了，每天回家看到斑斑，有時就安安靜靜靠在身邊，有時又會主動躺下來討摸摸。這些平凡的日常，總能把一天的疲憊都融化掉。跟大家分享這支短片，祝福大家收假愉快。

