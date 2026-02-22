為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    Threads掀「都是賴清德害的」大戰 意外釣出本尊曬1照圍觀

    2026/02/22 20:48 即時新聞／綜合報導
    台灣總統賴清德在今年春節連假期間，意外成為許多年輕人抵擋親戚在過年提出各種問題的「最強坦克」、「萬能護身符」。（圖擷取自william_chingte Threads）

    今年春節連假期間，總統賴清德成為許多年輕民眾抵擋親戚在過年提出各種問題的「最強坦克」、「萬能護身符」，本尊則對此幽默送上冷笑話回應，趣味現象成為網路熱門話題。明（23）日是許多中小開學、公司行號開工日，有網友在Threads發起「都是賴清德害的」大賽，迅速湧入大批民眾參戰，還意外釣出本人圍觀。

    今（22）日上午，Threads開始瘋傳「都是賴清德害的」大賽貼文，無論是賴清德的支持者、反對者或一般路人，都可以將不同事情「賴」給對方。發起人舉例，他早餐明明請店家製作半熟蛋，拿到餐點後發現蛋黃變全熟，導致他吃到滿嘴乾澀和對人生的懷疑，靈魂無法獲得流動的蛋黃救贖，認為一切發生原因「都是賴清德害的」。

    其他跟風的網友也留言表示，「股市衝33000點都是賴清德害的」、「蔥會變成變色龍，都是賴害的」、「明天要開學了，都是賴清德害的」、「國民黨做得那麼爛一定是賴清德害的」、「都是他害大家買不起台積電，人家馬英九的時候台積電便宜多了」、「今天快收攤突然來一個客人說要17個便當，瞬間菜被賣光，都是賴清德害的！」、「賴清德害我阿祖排隊暈倒了，但是總統親自幫阿祖急救，所以我阿祖出名了！」「我現在看到遊樂園的旋轉盪鞦韆，就會馬上想到賴清德的梗圖，都是賴清德害的！」。

    隨著相關討論在網上持續發酵，賴清德今日下午也在該文留下一張照片，是他睜大雙眼後，對人露出一臉「尷尬又不失禮的微笑」的模樣。網友們對此調侃，「喔買尬，是總統本人」、「害我在餐廳裏喝水噗了出來」、「兇手都會回到作案現場，欣賞自己的傑作」、「笑死，敢請問賴總統這張可以授權大家做迷因嗎？感覺非常有潛力」、「太誇張了吧，總統來這邊留言，撕裂我的腹肌，都不用負責的嗎？笑到腹痛」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    過年家族聚會話題沒問完 萬事「賴」清德應付長輩網笑翻
    怕親戚問東問西？ 網友祭出政治話題神救援 釣出賴清德親回冷笑話

