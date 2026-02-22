川普關稅遭最高院否決 藍委質疑還要原條件買單？

國民黨立委鄭正鈐。（資料照，鄭正鈐辦公室提供）

美國最高法院裁定美國總統川普實施的關稅無效，隨後川普又宣布將提高全球性關稅至15％。國民黨立委鄭正鈐今日表示，在關稅法源已被法院否定的情況下，賴政府還要傾盡國家資源，維繫這份協議嗎？若談判基礎已動搖、法律前提已改變，相關協議條件理應重新檢視。

鄭正鈐指出，美國最高法院已裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵對等關稅逾越授權、違法無效。這項判決，直接動搖《台美對等貿易協定》（ART）建立的談判基礎。既然援引IEEPA課徵對等關稅的法源已被法院否定，ART就應撤回重議，原定送交立法院的ART協議與「投資MOU」，也應改為實質審查，而不是僅以備查方式草率通過。

請繼續往下閱讀...

鄭正鈐表示，面對外界質疑，賴政府卻仍對外宣稱「影響有限」。行政院副院長鄭麗君更表示，因為台美已洽簽「台美投資合作MOU」，76％的輸美項目不受影響。然而，MOU僅屬行政層級的合作備忘錄，並非正式條約，不具法律拘束力，亦無法約束美方未來關稅政策。將MOU視為可抵禦關稅風險的「防彈背心」，是在混淆法律位階，也是在誤導民眾。

鄭正鈐認為，為了這份協議，賴政府已經端出龐大的交換條件，涉及國家戰略與財政配置，包括國防支出占GDP3％的政策方向、5000億美元半導體投資與信用支持、400億美元液化天然氣採購、150億美元航空器採購等，在關稅法源已被法院否定的情況下，賴政府還要傾盡國家資源，維繫這份協議嗎？若談判基礎已動搖、法律前提已改變，相關協議條件理應重新檢視。

鄭正鈐強調，台美合作固然重要，但前提應建立在法律穩定、資訊透明與國會監督之上。當法源出現重大變化、風險尚未釐清，政府不能假裝一切如常，任何涉及國家戰略與財政承諾的政策，更不宜在缺乏實質審查下倉促推進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法