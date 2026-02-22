澳洲海軍護衛艦二度航經台灣海峽 國防部：有效監控掌握

澳洲海軍「土烏巴號」巡防艦。圖為該艦2018年6月25日在夏威夷珍珠港。（路透）

外媒報導指出，澳洲海軍護衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）本月20日與21日「例行通過台灣海峽」。對此，國防部今（22）日表示，台海為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部運用聯合情監偵手段，有效掌握台灣周邊動態。

根據「路透」報導，澳洲政府消息人士指出，澳洲海軍護衛艦「土屋巴號」2月20日、21日例行通過台灣海峽，這是其「印太地區區域部署」的一部分，該護衛艦與外國船隻及飛機的所有互動均安全且專業。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，針對台灣周邊海、空動態，國防部運用聯合情監偵手段，有效監控掌握；並指出，台灣海峽為國際水域，各國享有自由航行權利，國防部不會主動公布友盟國家機艦動態。

中國官媒「環球時報」21日晚間也引述中國軍方消息指出，澳洲海軍「土屋巴號」通過台灣海峽，解放軍全程跟監、警戒。

「土屋巴號」曾於2023年11月23日航經台灣海峽，之後於同月25日與菲律賓在南海地區進行海空聯合巡邏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法