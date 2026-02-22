花蓮「反傅聯盟」盼整合？ 地方人士：在花蓮反綠比反傅有票

花蓮縣議會議長張峻。（張峻臉書）

2026年花蓮縣長選戰開打，國民黨籍吉安鄉長游淑貞去年最早表態願承擔責任後，出身國民黨、目前無黨籍的花蓮市長魏嘉賢今天也宣布參選，另外還有議長張峻也高掛拜年看板，但目前仍未鬆口是否參選，將以「傾聽民意」為優先。至於綠營，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，縣長人選將由黨中央選對會決定，黨部會持開放與誠意邀大家談合作。

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，傅崐萁家族在花蓮前後掌權長達1/4世紀，花蓮向來是藍大於綠的地方，由國民黨執政超過60年，藍綠落差很大，長年維持在7比3左右，因此年底花蓮縣長選舉形成泛藍陣營多人角逐的狀況，除了目前被歸類為傅系人馬、吉安鄉長游淑貞，還有出身國民黨的無黨籍議長張峻、無黨籍議員魏嘉賢、以及國民黨前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等人。

花蓮政壇長期由傅崐萁家族掌權，2009年起由傅崐萁擔任兩屆縣長，接著2018年又由傅妻徐榛蔚擔任兩屆縣長，國民黨花蓮縣黨部早在1月下旬就公布內參民調，向黨中央推薦提名傅崐萁人馬吉安鄉長游淑貞參選縣長，然而，國民黨至今未正式提名；同時，民進黨自去年大罷免以來，就不斷傳聞有意結盟花蓮魏家、議長張峻，希望整合出「反對傅崐萁大聯盟」扳倒傅崐萁地方勢力，不過地方人士認為困難度高。

地方人士觀察，民進黨在花蓮縣長的歷屆選舉從沒超過48000票，長年對綠營的仇視，在花蓮號召反綠的票數會比反傅多，因此從泛藍體系出來的候選人對於跟民進黨合作都不想要檯面化，最好的例子就是傅崐萁參選第16、17屆的花蓮縣長，當年民進黨沒有提名，策略性缺席讓泛藍分裂競爭，傅崐萁檯面上也沒有宣稱跟綠營合作，甚至標榜自己才是正藍軍，不過當年很多綠營選民抱著扳倒國民黨的心情投給傅崐萁。

花蓮縣目前的選民規模（公民數）大約落在 26 萬 7 千人，前三大票倉為花蓮市、吉安鄉、玉里鎮，合格公民數分別是8萬多、6萬多及2萬多，將近 50% 集中在大花蓮市的兩個行政區，地方人士認為，魏嘉賢跟游淑貞分別擔任過最大票倉的首長，在自己地盤上領有優勢，而出身中區的議長張峻則在中南區有優勢，因此其中最關鍵的還是7萬多張的原住民選票。

地方人士認為，花蓮原住民部落的投票率通常受動員及人脈網絡影響較大，且投票傾向相對穩定，在花蓮，這 7 萬多張選票往往是國民黨或傅家勢力長期穩定的優勢來源；中南區鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里選民數雖少，但對「地方福利」與「農產品行銷」最有感。傅崐萁、徐榛蔚長期在此經營，透過行政優勢、農會、宗教團體及部落頭目建立起的「服務網絡」，若能突破這些，並爭取到首投族與返鄉青年才能贏得選戰。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（游淑貞臉書）

花蓮縣議員魏嘉賢。（魏嘉賢臉書）

