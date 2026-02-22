百萬YTR老高傳遭拘罰18億 扛布者：疑被中國政府「遠洋捕撈」

逾600萬人訂閱的YouTube頻道「老高和小茉」，男方老高近日被中國網友瘋傳疑似「逃稅」，從新加坡返回中國探親時，在大連機場遭到拘留。（圖擷取自「老高與小茉Mr & Mrs Gao」YouTube）

逾600萬人訂閱的YouTube頻道「老高和小茉」，男方老高近日被中國網友瘋傳疑似「逃稅」，從新加坡返回中國探親時，在大連機場遭到拘留，後續還被爆出遭開罰高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）。紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」對此分析，老高恐被捲入中國近年相當氾濫的「遠洋捕撈」。

「扛布者」今（22）日下午發文表示，撇開老高到底是被拘留、被罰款或是發生其他情況，隨著相關事件引爆全網議論，各位難道不覺得，一個國家的法令是需要用「猜」或「推測」，而官方也不會多做說明，當事人也難出面講話、只能乖乖被罰，不只讓整起事件變得更加撲朔迷離，且相當不重視人權，「只是如果在這個國家是常態的話， 這種國家老實說不是那麼正常的啊。 」

「扛布者」接著探討，近年中國政府備受各國關注的「遠洋捕撈」（指異地或跨省執法）是否存在，「老實說就連找這資料都要多方驗證，沒有一個清楚的答案也是很弔詭的事情」，並指出中國法律規範相較於世界先進國家有很大區別，像是「詮釋權」、「執行權」多數優勢是在於官方，小老百姓很難有置喙的空間，並列出近年中國各地方執法部門利用《刑事訴訟法》的犯罪結果地原則，進行數起跨省執法案例。

「扛布者」解釋，只要中國某個省份有一個人購買廣東企業產品並聲稱受騙，當地公安即可主張擁有管轄權，進而有辦案或凍結該企業在全國帳戶的舉措，「所以當該省份只要缺錢，就可以找一個人說受害了」，相關受害者包含2024年廣東壹健康集團案，僅約60萬人民幣（約新台幣274萬元）小額經濟糾紛，河南警方出動1600多警力跨省執法；2025年海棠文學城事件，安徽、甘肅警方跨省抓捕超過50名耽美作者，逼迫他們籌錢繳納罰款。

文章還列出中國相當經典的跨省執法案例：2023年邢燕軍案，受害者邢燕軍身為北京一家遊戲公司的總經理，卻被內蒙古警方以涉嫌開設賭場罪跨省抓捕，最終在2024年「指定居所監視居住期間死亡」，官方對外通報為自縊，內蒙古警方事後撤案決定書稱邢燕軍犯罪事實，至於這起案件的真相如何，就跟戒嚴時代的台灣一樣，沒人知道，「只是台灣戒嚴是40年前的過去式，在中國則是現在進行式。」

「扛布者」直言，中國政府並非不知道該國有這種濫權狀況，中國最高人民檢察院在去年底發布官方監督公告，對部分案件撤銷起訴跟返還罰金，證明過往存在大量誤判或趨利性入罪的情況，「但過往是怎樣的緣由，而又是以怎樣的方式還這些人清白，自然也沒有多做說明。所以這類型的『捕撈』也只會用更灰色，且更難掌握的方式進行。畢竟地方依舊是缺錢，需要靠遠洋捕撈來補充財源。」

「扛布者」表示，中國地方政府一邊透過「遠洋捕撈」敲詐和劫掠受害人，一邊又怕被中央找理由開鍘，給受害人的壓力也會來得更大，因此自然就會發生像是老高這類的情況，也就是一入境中國就立即失聯，不能也害怕出來澄清，就算最後真的有發聲明稿，不是依照官方擬定的文稿照唸，就是直接在網路上被消失，「所以中國可能在硬體上有一定的成就，但在生活跟自由上，可能就還是台灣40年前的光景。」

「扛布者」認為，在各種工具利用之下，中國地方政府管控跟灰色地帶比過往的台灣更甚，受害人甚至不知犯了什麼法，就被警方找上門或者是就此人間蒸發，「有些人會說，那你只要『有關係，就沒關係了吧』 ，錯了，對這類型的國家來說，就算有關係，但只要跟他的利益相衝突，你打造的關係對他們來說也是沒關係。真的吃虧了，被犯罪了，那麼就是啞巴吃黃蓮，這樣的國家，你真的還會嚮往嗎？」

