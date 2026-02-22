聽見大家的愛有反應！ 陳光復家屬揭最新病況：請持續為他加油

澎湖縣長陳光復（中）大年初一跌倒重摔昏迷。（民眾提供）

澎湖縣長陳光復大年初一（17日）因踩空摔倒，重傷昏迷後送往高雄榮總救治。陳光復的病情近日持續好轉，家屬今天表示，目前昏迷指數已進步至6，且對外界聲音已有睜眼與眼球反應。家屬感性表示，陳光復展現了強大的生命韌性，目前醫療團隊正全力穩定血栓狀況，各項身體基礎指數均十分健康。

陳光復家屬今（22）日透過臉書粉專發文表示，感謝澎湖鄉親與各界的祈禱，並透露今早收到馬公長老教會教友獻詩《我要仰望耶和華》的影片，歌詞中「我有跌倒要再起來」正如陳光復現在的寫照。這幾天在其耳邊輕聲傳達大家的愛，陳光復已能睜開眼睛、眼球跟著有反應，血栓指數也逐日下降，並開始增加營養補給，昏迷指數更從入院時的3，進步到現在的6。

請繼續往下閱讀...

家屬指出，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，證明他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。

​目前陳光復仍處於關鍵觀察期，家屬強調雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒要給病人時間與耐心，家屬也呼籲各界繼續為他加油，「每一位不曾放棄、為光復祈禱的您，不論您以何種形式與宗教祝禱，我們真的感謝您。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法