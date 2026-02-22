怕發福？蕭美琴發福袋順便「練深蹲」 網讚：誠懇就在細節裡

蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

農曆春節期間，不少民眾受美食誘惑擔心體重增加，副總統蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動，並幽默發文提醒國人「可以像她這樣發福袋順便練深蹲，腿力強可以走更多的路」，被網友大讚「誠懇就在細節裡」。

賴總統、蕭副總統大年初一到初三，分頭走訪全台共38處廟宇祈福，並親自發放一元福袋給民眾，足跡橫跨雙北、桃竹苗、中彰投至高屏宜蘭。蕭美琴今天發布的影片，記錄了她走訪各地的熱鬧場景，無論是面對小朋友或坐在輪椅上的長者時，她都會特地「蹲下身子」，以平視的角度與民眾寒暄、送上祝賀。

蕭美琴發文提醒國人，過年吃多了要記得運動，「像我這樣發福袋順便練練深蹲，腿力強可以走更多的路」。這段動感又逗趣的影片上傳後，迅速引發網友討論，蕭美琴親民的風格也獲得網友大讚「親切又善良」、「誠懇的人，從行為就看得出來」。

