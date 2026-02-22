為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    怕發福？蕭美琴發福袋順便「練深蹲」 網讚：誠懇就在細節裡

    2026/02/22 15:51 記者陳昀／台北報導
    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    農曆春節期間，不少民眾受美食誘惑擔心體重增加，副總統蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動，並幽默發文提醒國人「可以像她這樣發福袋順便練深蹲，腿力強可以走更多的路」，被網友大讚「誠懇就在細節裡」。

    賴總統、蕭副總統大年初一到初三，分頭走訪全台共38處廟宇祈福，並親自發放一元福袋給民眾，足跡橫跨雙北、桃竹苗、中彰投至高屏宜蘭。蕭美琴今天發布的影片，記錄了她走訪各地的熱鬧場景，無論是面對小朋友或坐在輪椅上的長者時，她都會特地「蹲下身子」，以平視的角度與民眾寒暄、送上祝賀。

    蕭美琴發文提醒國人，過年吃多了要記得運動，「像我這樣發福袋順便練練深蹲，腿力強可以走更多的路」。這段動感又逗趣的影片上傳後，迅速引發網友討論，蕭美琴親民的風格也獲得網友大讚「親切又善良」、「誠懇的人，從行為就看得出來」。

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    蕭美琴今天在社群平台分享一段走春精華影片，畫面中她多次蹲下與小朋友及長輩們互動。（圖擷取自影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播