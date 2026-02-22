為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普仍有其他法源維持關稅政策 林俊憲：藍白刻意渲染恐慌

    2026/02/22 15:47 即時新聞／綜合報導
    林俊憲22日強調，藍白網軍的恐慌操作，掩蓋台美核心成果。（資料照）

    美國聯邦最高法院20日針對美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。對此，在野藍白兩黨21日均要求政府迅速回應，民進黨立委林俊憲22日強調，藍白網軍的恐慌操作，掩蓋台美核心成果。

    林俊憲提到，美國最高法院近期針對IEEPA的判決公布後，有側翼網軍散布謠言，稱台美關稅協議必須「全部重談」，甚至渲染為談判「前功盡棄」。林強調，事實上全部重談的說法是不對的，此次判決只涉及IEEPA的法律授權問題，並未否定美國整體關稅戰略，「川普仍有其他法律工具可維持關稅政策」。

    林俊憲指出，對台灣而言更重要的是，我國輸美金額中有76%的品項屬於232條款調查範圍，台灣是全球第一個完整取得232條款最優惠待遇的國家，該法律基礎並未受到此次判決影響，對產業命脈的核心領域，例如半導體與相關電子零組件，「沒有任何改變」。

    林俊憲最後也強調，藍白刻意渲染恐慌，只會徒增市場不確定性與國家安定風險，並直言：「面對國際局勢，理性與專業才是責任政治，過度渲染只會暴露你們對議題理解的無知。」

    熱門推播