川普關稅違法在野喊重啟談判 陳方隅：白藍政客不是笨而是壞

美國總統川普去年對全球祭出的對等關稅遭美國最高法院宣告違法，引發外界關注，藍白政治人物卻紛紛揚言要重新談判、批川普違憲濫權。對此東吳大學政治系副教授陳方隅發文提出6大重點，強調台灣是目前唯一和美國談好232協議的國家，且半導體產業根本就和這次被宣告違法的IEEPA關稅沒有關聯。他也質疑「認為要全部重談的人們，都應該重修小學數學」，並批「現在這些白藍政客不是笨、不是天真，而是壞」。

陳方隅在臉書轉貼「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」粉專的「關稅後續懶人包」發文，並提出6大重點，包含「川普的全球關稅絕對不會因此而減少甚至取消」、「關稅是川普政府的重要工具，他視為一種國家權力的展現。在當今地緣政治與地緣經濟的時代，實際上貿易的關係就是國家戰略上的安全夥伴關係」、「台灣是目前唯一和美國談好232協議的國家，而這部份的商品佔我國出口到美國的76%」、「半導體產業根本就和這次被宣告違法的IEEPA關稅沒有關聯，它們都是屬於232條款的範圍」

陳方隅也強調，「所有半導體產業包括台積電的擴廠、赴美投資計劃，都是遠遠早於川普關稅。台積電董事長魏哲家以及一票台灣半導體產業高層受訪都說產能不夠，要再增加，所以到美國投資是理所當然」、「認為要全部重談的人們，都應該重修小學數學」。

陳方隅在文末也諷刺，「其實現在這些白藍政客不是笨、不是天真，而是壞」。

