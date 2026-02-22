獨家》韓國瑜也穿？賴清德邀五院院長茶敘 伴手禮竟是這「超夯戰袍」

賴清德總統（中）春節期間跑遍全台的「走春戰袍」——棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」，頗受大家矚目。（資料照，總統府提供）

明天（23日）是農曆年假後開工首日，總統賴清德將邀五院院長在總統府新春茶敘，為新年度揭開序幕，展現憲政機關間的尊重與合作精神。據掌握，府方特別準備賴總統春節期間跑遍全台的「走春戰袍」——棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」作為伴手禮，象徵團結台灣，期許五院團結齊心，共同推動國家發展。

賴總統、蕭副總統大年初一至初三走訪全台38處廟宇祈福，他們身穿的棗紅色帽TEE引發矚目。這款由中華職棒聯盟與總統府聯名推出的「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」，以喜氣的棗紅色搭配金色繡線呈現總統府LOGO，同時採用與去年世界12強冠軍球員版同等級的彈性材質，質感升級、紀念價值滿點，去年賴總統拍攝拜年影片時首度亮相就詢問度滿點。

請繼續往下閱讀...

據了解，早在農曆年前立法院長韓國瑜主動透露接獲邀約之際，府方即已展開各項規劃、佈置等預備工作，確保開工後國政運作無縫接軌，這次也準備了「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」作為伴手禮，傳達「國家就是一個團隊」深意，盼五院團結齊心，共同推動國家發展。

行政、立法、監察、考試、司法五院院長明受邀抵達總統府後，將與正副總統、府秘書長展開交流，預計中午結束。賴總統日前表示，此次茶敘未設定特定議題及預設目標，總統及五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任，期盼在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任，也期待大家捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法