川普關稅遭判違法 連賢明提三策：下策是決定重談、恐讓301條款成立

美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效，美國總統川普為此宣布調高全球關稅至15%，中經院院長連賢明發文分析，台美貿易協議包含對等關稅協議（ART）及和商務部簽屬的MOU（合作備忘錄），目前判決只會影響到第一個部分，他對此建議「靜觀其變」，並提出上中下三策，強調即使美國僅調整法律適用部分，但架構和稅率都不變，這協議還是對台灣有利。若是決定重談ART或不簽署協議，「到時候稅率要怎麼走，就看川普的一念之間。很多時候，過了這個橋，就沒有那個店」。

針對如何因應美國聯邦最高法院判決對台美貿易協議的衝擊，連賢明在臉書發文指出，整個台美貿易協議包含兩個部分，一個是和貿易署簽定的在對等關稅協議（ART），一個是和商務部簽屬的MOU。

他分析，其中「ART」可視為和美國簽定「準自由貿易協議」，當中要求台灣開放市場（農工產品），改善貿易條件（勞工環境，保護智財），4年內採購850億美元（約新台幣2兆5258億元）商品，換取美國對台對等關稅15%不疊加。MOU則是協議民間投資美國2500億美元（約新台幣7兆4273億元），政府擔保2500億美元，換取「232條款」的最惠國待遇和雙邊投資合作，基本上就是台灣投資美國設備和原料可以免稅，半導體和衍伸品輸美免稅，以及美國投資五大信賴產業。

連賢明強調，雖然在談判中這兩個部分是一起談的，但目前判決只會影響到第一個部分，對第二個部分沒影響。第二個部分關係台灣的科技產業，佔了對美70%的出口和95%的順差，對台灣去年8.5%的經濟成長扮演決定性角色。在這個MOU當中，政府部分只要求要提供財務保證，合作採用台灣模式投資，但實際投資還是民間來負責，投資也沒有壓年限 （這點比日韓投資協議都優惠）。MOU保證台灣取得最惠國待遇，也就是說各國談判好的最優成果都要適用，這樣台灣科技業可以閃過232條款的課稅。這部分要盡量想辦法保留，才能延續台灣科技業的關稅優勢。

連賢明分析，許多人反對這個MOU，主要理由有兩個，第一個是說台灣這樣白白送了半導體業給美國，其次就是台灣喪失了矽盾的優勢。對此連賢明表示，從中經院和國外智庫接觸的經驗，外國政府其實蠻憂慮台灣依賴半導體業優勢，刻意要把台灣安全和國際經濟掛勾。也就是說，矽盾可以是台灣自然形成的產業優勢，但不要是一個刻意製造的結果。台灣半導體業對外投資，恰巧顯示我們沒有要拿這優勢要脅國外。以目前台積電的投資進度來看，即使台灣這麼認真的投資美國，4年下來美國先進產能還是不會超過15%，自然形成的產業優勢反而能夠降低台灣地緣政治的風險。

連賢明也指出，半導體業現在之於台灣，就像汽車業當年之於日本。當初日本汽車業在美國設廠，一堆人也在擔心會不會整個產業被美國偷走，但即使TOYOTO在美國投資設廠那麼多，美國變成比日本更大的汽車市場，也沒有聽說TOYOTO變成美國的，更何況在美國投資的整體風險比中國低蠻多。台灣在對外投資上面不需要每天怕東怕西，比較要擔心的是有沒有能力在國外打出一片市場。珍珠奶茶雖然是台灣發明，可是真的變成國際品牌卻是新加坡的貢茶。

針對第一個部分的ART，連賢明則建議「靜觀其變」。他認為川普應該會很快針對協議做出調整。其中上策當然是川老大發善心，把原來對等關稅稅率往下調 （如10%），台灣也順勢簽定新的對等關稅協議。但以昨天基礎稅率往上調到15%的舉動，這可能性應該不高。

至於中策就是美國那邊僅調整法律適用部分（將IEEPA改成其他條款），但架構和稅率都不變。即使如此，這協議還是對台灣有利，拿到一個具有國際競爭力的稅率（和日韓相同），也增加個機會學習和適應先進經濟體的貿易協定。

下策則是台灣因為這個判決，決定重談ART或不簽署協議。這部分則像之前說的，川普還有301條款在等著台灣，以台美間這麼鉅額的貿易順差，301條款要成立不是太大的困難，到時候稅率要怎麼走，就看川普的一念之間。很多時候，過了這個橋，就沒有那個店。

連賢明在先前的發文曾說明，川普一知道被判違法，立即宣布將改用貿易法中122條推動為期150天的10%全球性臨時進口附加稅（後續則是又調整成15%），同時強調232（國安）與301不公平貿易）等既有工具仍然有效，並將啟動新的調查與替代方案以「補回」關稅架構。連賢明認為，台灣要準備好下一輪的301條款調查，因為以目前台灣對美順差快1600億，排名美國貿易第4大逆差國，301條款要成立真的不是太困難。

