    首頁 > 政治

    川普全球關稅上調至15％ 陳冠廷：ART為台建立結構性防禦架構

    2026/02/22 14:53 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委陳冠廷。（資料照，陳冠廷國會辦公室提供）

    民進黨立委陳冠廷。（資料照，陳冠廷國會辦公室提供）

    美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普隨後簽署行政命令改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅。對此，民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷表示，台美對等貿易協定（ART）在架構設計上即具備因應美國法律工具更迭的前瞻能力，其核心防禦價值並未因判決而減損；當前台灣的首要任務是加速推動ART的國會審議，並透過技術性法律銜接，確保協定在新的關稅框架下持續發揮保障效力。

    陳冠廷表示，外界關注此次判決是否削弱ART的效力，但ART的戰略價值遠超過單一稅率數字。他指出，ART涵蓋的第232條款半導體優惠待遇、建廠配額免稅及2072項產品豁免清單，均屬獨立於IEEPA的制度性安排，並未因判決而受到影響。

    他說，ART為台灣建立了一道跨法律工具的結構性防禦架構，其中第232條國安關稅項下的半導體特殊待遇，是台灣在全球供應鏈中獨有的戰略資產，這項設計的價值，正是在法律環境劇烈變動時才真正彰顯。

    針對是否應重新談判的問題，陳冠廷認為，台灣此刻的最佳策略是穩定推進既有協定的落實，他建議行政團隊以「技術性法律銜接」為方向，與美國貿易代表署（USTR）進行磋商，確保ART中「15%關稅上限與不疊加原則」在第122條款過渡期及未來可能啟動的第301條款框架下持續有效，讓台灣擁有一個不受單一法律工具變動影響的長期保護機制。

    他說，台灣透過2500億美元的赴美投資承諾，已實質展現對台美經貿夥伴關係的高度誠意與行動力。這些具體成果為台灣在技術性磋商中提供了堅實的對話基礎。

    陳冠廷最後呼籲，立法院應加速ART的審議程序。第122條款僅有150天的法定期限，預計將於今年7月屆滿。若台灣能在此期限內完成ART的國內法化程序，將大幅強化協定的法理正當性與國際法拘束力，為日後面對任何關稅框架調整提供堅實的法律後盾。

