賴總統開工首日邀五院院長茶敘 盼捐棄成見、加強憲政合作

賴總統去年2月國政會商時，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給立法院長韓國瑜等五院院長，傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府官網）

明天是年假後開工首日，賴清德總統邀約五院院長進行新春茶敘，為新年度揭開序幕，展開憲政機關間的尊重與合作精神；據悉，早在年前立法院長韓國瑜主動透露接獲邀約時，府方即已展開各項規劃、佈置等預備工作，確保開工後國政運作無縫接軌。

據了解，行政、立法、監察、考試、司法五院院長明受邀抵達總統府後，將與正副總統、府秘書長展開交流，預計中午前結束活動。賴總統日前表示，此次茶敘未設定特定議題及預設目標，總統及五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任，希望透過茶敘交換意見，在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任，也期待大家捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

總統府發言人郭雅慧日前也曾表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

回顧春節期間，賴清德、蕭美琴自初一到初三，分頭走訪全台共38處廟宇祈福，並親自發放一元福袋給民眾，足跡橫跨雙北、桃竹苗、中彰投至高屏宜蘭，凸顯國家元首積極與社會互動，並多次強調我國去年在逆風中取得亮眼經濟成果，深化國人對穩健施政與社會安定的期待。正副總統也在社群平台也與民眾保持互動，如賴清德攜手日本大胃王及運動部長李洋合拍短片，也留言祝福百歲人瑞等。

值得注意的是，初四深夜美國最高法院判決美國關稅違法，我國府院團隊隨即啟動跨部會應變，迅速蒐整國內產業意見並評估可能衝擊，隨著年節假期進入尾聲，執政團隊呈現隨時待命的整備狀態，在應對國際經貿變局的同時，也如期推進憲政交流。

