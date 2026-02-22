川普關稅違法 蔡其昌、何欣純：立法院趕快通過台美關稅協定

蔡其昌與何欣純都呼籲朝野要支持台美關稅協定。（記者蘇金鳳攝）

美國總統川普的對等關稅遭美國最高法院裁定違法，立法委員蔡其昌今天在水安宮發職棒聯盟歐告小紅包受訪表示，行政院會做好的判斷，以美國目前要課徵全球15％關稅而言，先前台美關稅所簽定協定就是最有利，要趕快送立法院；民進黨中市長參選人何欣純也認為先前副院長鄭麗君帶領下談判團隊談出來的結果相對有利；兩人都呼籲立法院要趕快通過。

蔡其昌表示，任何事情都要做最萬全的準備，由行政院副院長鄭麗君領導的談判團隊，已經與美國簽訂相關協議，台灣是15%，是最好的條件，如果在條件最好情況下，對台灣企業最好，對出口最有利，要趕快請立法院通過，而行政院會做好的判斷，也都準備好，哪一個版本對台灣最有利，行政院以哪一個方向進行。

蔡其昌表示，如果最新川普公布全球都課15%來看，之前台美所簽定關稅，就顯得相對是很有利，換言之，未來川普再怎麼疊加，15%對台灣相對有利；行政院以最有利的方式，對台灣企業保障最好的方式，來進行相關判斷，做最好的準備。

蔡其昌指出，行政院有準備A版、B版、C版，每一版都弄好了，哪一個有利，就送哪一個，若是台美協定15%最有利，要趕快送立法院，朝野要不分黨派要支持中小企業、台中的機械業。

何欣純則表示，目前她還沒有接收到產業界的聲音，但產業界還是對政府還是非常的有信心，也認為台美關稅談判，在副院長鄭麗君帶領下談判團隊談出來的相對非常有利的結果，產業界也希望立法院在接下來這個會期能夠趕快通過已經談定的談判協定。

