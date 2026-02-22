籲立院盡速通過台美關稅協議 汪浩：趙少康胡言亂語居心叵測

媒體人趙少康21日發文說「立即廢棄台美對等貿易協定」，更聲稱立院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職。汪浩22日發文呼籲．國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多，而趙少康胡言亂語，可謂是居心叵測。（資料照）

美國聯邦最高法院20日針對美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。對此媒體人趙少康21日發文說「立即廢棄台美對等貿易協定」，更聲稱立院絕不可以通過該法案，否則就是嚴重失職。作家汪浩22日發文呼籲．國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多，而趙少康胡言亂語，可謂是居心叵測。

汪浩指出，台灣對美貿易順差近年快速擴大，已逼近1500億美元，排名美國逆差國前段班，這是AI伺服器與高階晶片出口爆發的結果，但在當前美國政治氛圍下，「巨額逆差」本身就是壓力來源。汪浩表示，最高法院否決IEEPA關稅後，川普政府已改以122條款暫行15%全球關稅，同步預告啟動301條款與強化232條款工具，換句話說，「關稅戰沒有結束，只是換了法源」。

請繼續往下閱讀...

汪浩認為，對台灣而言，真正的風險在於若台美既有協議卡在立法院而遲遲未生效，美方完全可能以301「不公平貿易」或232「國安」名義重新調整稅率。尤其301條款一旦成立，稅率拉升至25%以上並非不可能，屆時產業面對的不只是成本上升，而是不確定性飆高、股市崩盤，訂單與投資決策都將轉趨保守。

汪浩提到，目前日本、韓國都已表態依原協議履約，不會因美國最高法院判決翻桌重談，全球競爭看的是「相對條件」，而不是情緒，如果台灣自行延宕，等同把既有15%的上限保障拱手讓出，讓未來談判籌碼變少。

汪浩強調，台灣握有半導體優勢，但優勢需要制度護欄。及早完成協議審議，鎖定232最惠國待遇與稅率框架，才能避免被納入新一輪301調查的優先名單，面對巨額順差現實，與其心存僥倖，不如制度化風險管理。

汪浩表示，立法院此刻的選擇，關係的是產業穩定與數百萬勞工生計，拖延只會讓夜更長、風險更高，呼籲國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多，而趙少康胡言亂語、居心叵測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法