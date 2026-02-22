川普關稅違法 張啓楷贊同賴清德：要確保已爭取有利待遇不打折

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（中）今與競選總幹事柯文哲（左）到廟宇走春。（記者王善嬿攝）

美國最高法院日前裁定美國總統川普對全球各國徵收的對等關稅違法，對此，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今表示，川普近日引用1974年《貿易法》反擊，事情發展還在進行中，建議台灣比照日、歐等國，先「停、看、聽」，他也贊同賴清德總統所說，要確保台灣已經爭取到的有利的部分不打折扣，該爭取的要爭取。

張啓楷今由擔任競選總幹事的民眾黨創黨主席柯文哲陪同，先後前往嘉義市大天宮、嘉義市城隍廟等廟宇走春、參拜，柯文哲表示，川普川普總統行政命令被美國最高法院裁定違法，應該對台灣會造成很大影響，張啓楷有財經方面專業，由張啓楷受訪回答。

張啓楷說，川普的關稅措施被最高法院裁定違法，可見關稅問題不是總統決定，這對台灣有利，然而川普也引用1974年《貿易法》反擊，從徵收臨時進口關稅10%，最新發展又調升到15%，因此建議台灣停、看、聽，立法院應等美國的發展明朗，再進行台美對等貿易協定的審議。

張啓楷提出4點呼籲說，立法院應暫停對台美貿易協定審議，等情勢明朗再審；川普實施全球關稅被裁定違法，還可能牽涉約1750億元美金、約5.5兆台幣的企業退稅，對台灣的企業有利，這段期間應讓企業了解現在發展狀況是好的；他贊成賴清德所說，這段時間爭取到的有利部分不能放掉，該爭取要爭取，不能打折；最後，台美對等貿易協定部分內容，立委、民眾都沒看到文本內容，例如調降進口美國汽車關稅、進口美國牛肉內臟等部分，都對台灣產業造成衝擊，需要大家持續關心。

