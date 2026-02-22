為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯友宜出手新北人選整合順利 江啟臣：其他縣市有勞黨中央

    2026/02/22 13:15 記者賴筱桐／新北報導
    立法院副院長江啟臣（左）、台北市副市長李四川（右）22日回新店娘家走春，前往太平宮上香祈福，並向現場信眾拱手拜年。（記者廖振輝攝）

    立法院副院長江啟臣（左）、台北市副市長李四川（右）22日回新店娘家走春，前往太平宮上香祈福，並向現場信眾拱手拜年。（記者廖振輝攝）

    2026年國民黨新北市長人選在新北市長侯友宜協調下整合順利，將由台北市副市長李四川出戰，反觀台中市長立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔競爭激烈，將展開黨內初選。江啟臣今天在新北市受訪表示，樂見新北市黨內或未來藍白整合非常順利，其他縣市也一樣，這部分「有勞黨中央」，相信黨中央有整體規劃。

    江啟臣今天陪同李四川參拜新店太平宮，他受訪表示，新北市是他（太太）的娘家，「新北好，我就好」，樂見新北市黨內或未來藍白整合都非常順利，其他縣市也一樣，這部分有勞黨中央，相信黨中央有整體規劃。

    江啟臣強調，未來新北和台中「北中聯手、幸福相守」，尤其李四川擁有實務經驗，曾擔任新北、高雄、台北的副市長，是最強副市長，相信未來也是最強的市長，新北市的未來就交給李四川，相信新北市在李四川建設的硬實力底下，不只是燈亮、路平、水溝通，也透過槌子，一槌一槌敲出新北的幸福和光榮。

    江啟臣說，期待未來台中和新北有更多合作，新北人口數是全國第一大、台中是第二大，這2個城市加起來總共700多萬人，將近全台灣3分之1，城市密切合作相當重要，若有機會他能夠代表台中參選市長，跟新北市密切合作，這是他的願望，希望很快實現。

    立法院副院長江啟臣（左）、台北市副市長李四川（右）22日前往新店太平宮上香祈福，喊出「北中聯手、幸福相守」口號。（記者廖振輝攝）

    立法院副院長江啟臣（左）、台北市副市長李四川（右）22日前往新店太平宮上香祈福，喊出「北中聯手、幸福相守」口號。（記者廖振輝攝）

    立法院副院長江啟臣（前排右三）與台北市副市長李四川（前排左三）到新店太平宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    立法院副院長江啟臣（前排右三）與台北市副市長李四川（前排左三）到新店太平宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

