川普對等關稅遭推翻 張麗善：是否能重啟談判中央應硬起來

張麗善（左）認為，未來是否重啟談判，中央應硬起來，不要過度妥協及犧牲。（記者李文德攝）

美國最高法院20日推翻總統川普對等關稅，川普再簽署行政命令，對所有國家在常規關稅上加徵15％關稅，為期150天，自24日生效。行政院表示，初判對我國衝擊影響有限，會審慎評估包括「對等貿易協定」送立院審議等後續應處作為。雲林縣長張麗善今受訪認為，面對此契機是否能夠「重啟談判」，中央政府應硬起來，別過度妥協及犧牲。

美最高法院判決川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵關稅逾越權限。豈料判決出爐後川普援引其他法令，對所有國家在常規關稅上加徵10％關稅，不久又上調至15%。行政院昨天表示，初判對我國衝擊影響有限，會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將「對等貿易協定」送交立法院審議等。

張麗善今出席活動受訪表示，美最高法院判決已展現司法成熟及獨立性，也給台灣一個重要省思，面對現在對等關稅被否決後，是否能夠重啟談判，保障台灣產業，包括農產品，應有相對權益保障及安全措施，所以此時更該在這階段，提出對台有利的方向執行，更需要有「對等談判」空間。

張麗善建議，談判的前提下應要確保我國本身的權利，不要過度妥協及犧牲，因此中央政府應該硬起來。

立委張嘉郡表示，歷經將近一年的關稅談判，相信政府在過程中很辛苦，呼籲中央面對後續可沉著應對，也希望不分黨派能集思廣益，照顧不同產業之外，也不要過度去犧牲我們的農業，相信立院開議後就會開始進行有關於美國關稅貿易的質詢，也能盡快意見整合，更快落實談判方向。

張嘉郡表示，立院開議後相信大家會針對美國關稅議題集思廣益，整合意見落實談判方向。（記者李文德攝）

