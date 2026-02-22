合體江啟臣新北拜廟 李四川：我的對手是我自己

立法院副院長江啟臣（左）、台北市副市長李四川（右）22日前往新店太平宮上香祈福，兩人互贈太陽餅、鐵鎚等吉祥物。（記者廖振輝攝）

爭取國民黨提名參選新北市長的台北市副市長李四川，今天上午與「新北女婿」、立法院副院長江啟臣一起到新店太平宮參拜，共同為彼此的選戰暖身；面對民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧、民眾黨新北市長參選人黃國昌積極掃街拜票，李四川受訪說，「我的對手是我自己」，帶給新北市最好的建設、讓人民安居樂業才最重要。

談到過年行程，李四川表示，除夕到住家附近的板橋土地公廟發紅包，大年初一也到板橋慈惠宮、接雲寺以及深丘福德宮參香，歷年來都跟太太一起參拜，昨天也到台北市龍山寺祈福。

李四川說，江啟臣說要「回娘家」（江是新店的女婿），他住在新北，當然要盡地主之誼，所以相約今天到新店太平宮參拜，新店的鄉親以前也很支持他，因此利用這個機會向鄉親拜晚年。

對於先前宣示，2月底請辭台北市副市長何時生效？李四川說，已和台北市長蔣萬安報告了，尊重北市府的核定、處理。

媒體關切，黃國昌透露過年曾與李四川通過電話，兩人談論哪些議題、何時見面？李四川指出，黃國昌在過年期間傳簡訊給他拜年，他也打電話跟黃國昌拜年，有關「藍白合」的事，還是交由雙方的黨部來處理。

對於蘇巧慧、黃國昌勤跑基層，是否擔心自己的起步太慢？李四川回應說，「我的對手應該都不是這兩個人，我的對手是我自己！」怎麼樣給新北最好的建設、讓人民安居樂業，才是最重要的。

李四川致詞表示，他住在新北市已經13年，「拜託鄉親給我支持，讓我再次回到新北市服務，這樣好不好？」引起台下民眾熱烈掌聲。

