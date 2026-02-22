黃國昌稱台美貿易協定須調整 網貼受訪影片諷：示範廢話最高境界

針對關稅問題，民眾黨新北市長參選人黃國昌呼籲，賴政府應該重新調整台美貿易協定，以免鬧出笑話。（記者賴筱桐攝）

美國總統川普去年對全球祭出的對等關稅遭美國最高法院宣告違法，民眾黨主席黃國昌繼昨日稱「勇於向違憲濫權的總統說不，才是值得令人尊敬的司法」，今日又對媒體表示，台美貿易協定已被聯邦最高法院宣告違法，所以有必要重新調整，若一字不動地送到立法院審議，將鬧出一個很大的笑話。對此有粉專轉貼黃國昌接受媒體訪問的影片，並諷刺黃國昌的說法示範了「講廢話的最高境界」。

黃國昌今天上午至蘆洲拜廟，針對美國關稅議題指出，「面對這個嚴肅問題，我覺得最重要的基礎是，我會建議，大家討論這個問題的時候，先回去看台美貿易協定的文本。我為什麼說，會有必要重新調整，現在的那個文本，所有的基礎就是，現在被聯邦最高法院宣告，川普總統違法所頒布的行政命令，最重要的基礎，已經被聯邦最高法院宣告違法的話，目前的台美貿易協定勢必沒有辦法一字不動、一字不動的，來送到立法院加以審議，那台灣的立法院將會鬧出一個很大的笑話」。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「Mr.柯學先生」轉貼黃國昌受訪的影片，並酸「黃國昌為你示範講廢話的最高境界」。網友也紛紛諷刺，「我們談的最主要是301和232，IEEPA佔的比例根本微乎其微」、「廢話連篇」、「真的沒聽到細節」、「翻譯：以下是我的幹話時間」、「聽君一席話，如聽一席話」、「為什麼講了那麼多，卻沒有能力幫大家『Make a point』（提出重點）？」、「跟美國重新調整也不是你說要改什麼就改什麼的啊⋯⋯這不是基本常識嗎？還是你覺得你比談判團隊更專業？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法