今天「來處理藍白合」？柯文哲陪張啓楷拜廟 與翁壽良同框

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今陪同民眾黨嘉義市長參選人張啟楷（左二）到嘉義市大天宮參拜，與爭取國民黨嘉義市長選舉提名的醫師翁壽良（右）同框。（記者王善嬿攝）

今農曆大年初六，台灣民眾黨創黨主席柯文哲「穿上競選總幹事」背心偕同嘉義市長參選人張啓楷到嘉義市大天宮等廟宇參拜，還與爭取國民黨嘉義市長選舉提名的醫師翁壽良同框。柯文哲說，嘉義市「藍白」一定會整合成一個競選團隊，過程都正在進行，「今天也是來處理這些事情」。

翁壽良說，他與民眾黨的淵源，是柯文哲2024年參選總統大選時，他當時無黨籍，擔任柯文哲嘉義競選總部主委；今天受民眾黨邀請，一起到大天宮參拜，歡迎柯文哲到嘉義，為嘉義鄉親打拚。

他強調，服務處、競選看板都租到今年底，「一定參賽到底」，至於「藍白合」的進度、方式，交由國民黨中央去協調，從張啓楷的發言，認為張是很專業的立委，「藍白合」將共推嘉義市長人選，他一定拚。

張啓楷說，上次國民黨嘉義市議員陳家平宣布退出初選，相信柯文哲擔任他的競選總幹事，「藍白合」會愈來愈順利，嘉義市一定會達成「藍白合」，一同推出能勝選的組合。

張啓楷表示，柯文哲擔任總幹事到嘉義市參拜一方面發紅包、發財金向支持者拜年，同時發布3月14、15日進行幹部海選、培訓消息，現在競選幹部已經很堅強，春節期間陪同他參拜超過50間廟宇，舉辦海選希望號召更多人加入競選團隊，由柯文哲選出、培訓，即日起開放報名。

