參選須具結「未有中國籍」 中選會已修正「選罷法」施行細則

據行政院送交國會的施政報告，中選會已於2025年11月修正發布「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條，增列候選人登記申請調查表，應包括未在中國設有戶籍與領用中國護照，以及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報。

立法院新會期將於2月24日開議，當天將邀請行政院長卓榮泰行施政報告並備質詢。施政報告指出，為完備兩岸人流管理法制，2025年10月29日修正發布「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，明定中國人申請在台定居，應備文件除喪失中國大陸戶籍證明的公證書外，並應繳附未申領持用或已放棄註銷中國護照證明之公證書，以落實兩岸單一身分制度。

2025年11月3日修正發布「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，增訂應符合對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻等積極要件，以落實國家安全維護管理。

報告提及，內政部會銜中選會已於2025年11月27日修正發布「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條 ，增列候選人登記申請調查表，應包括未在中國設有戶籍與領用中國護照，以及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報，以供民眾檢視。

另外，為加強延攬外國專業人才，去年8月29日立法院三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，9月24日公布，並定於今年1月1日起分二階段施行。

報告強調，為發揮該法施行綜效，以美國、新南向國家等為攬才重點區域，主動出擊、推展全球攬才行動。截至去年11月底止，外國專業人才有效許可5萬8873人，外國特定專業人才累計許可2萬787人，其中就業金卡1萬5169人。

