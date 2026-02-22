移轉國發會政治檔案逾2.9公里 行政院：仍列機密檔案計21筆

行政院施政報告指出，截至2025年12月底止，共認定10個附隨組織。命移轉及追徵處分共11件，國有、縣市所有或追徵的財產價值合計超過828億元，實際取得現金20億餘元及2萬餘平方公尺之土地。（資料照）

立法院新會期將於2月24日開議，行政院長卓榮泰將進行施政報告並備質詢。根據行政院送交國會的施政報告，在轉型正義方面，強化政治檔案解密公開，已移轉國發會檔案局典藏政治檔案逾2.9公里，仍列機密檔案者計21筆，僅占所有政治檔案0.003%，相關單位將積極賡續辦理解降密檢討。

報告指出，已於國家檔案資訊網主動公布逾45萬筆政治檔案目錄、逾289萬餘頁政治檔案內容分析、逾85萬筆人名索引，以及逾209萬餘頁去識別化的政治檔案全文影像，提供各界免申請、免費下載。

另外，已辦理3次主動通知政治檔案當事人計308人。運用政治檔案於國家檔案館推出常設展民主化單元及解嚴檔案特展，並設計系列教育推廣活動，截至2025年12月底止，觀展人數已逾28萬人次，將持續推動政治檔案加值推廣及擴大政治檔案徵集，以促進政治檔案開放應用，落實轉型正義。

平復國家不法及權利回復方面，報告提及，截至去年12月底止，法務部共審查通過7719件國家不法案件，其中司法不法5388件、行政不法2331件，將陸續辦理平復公告，澈底滌除國家不法加諸於受難者之污名。

據統計，截至2025年12月底止，計核准生命、人身自由受侵害賠償2710件，財產權利回復36件，賠償金額總計逾74億元，核准名譽回復證書4470人次；為完備「識別及處置加害者」法制，法務部召開會議諮詢各方意見並進行研議，持續推動立法。

處理不當黨產部分，報告提到，截至2025年12月底止，共認定10個附隨組織。命移轉及追徵處分共11件，國有、縣市所有或追徵的財產價值合計超過828億元，實際取得現金20億餘元及2萬餘平方公尺之土地。

報告強調，移轉為國有資產的不當黨產，依法均納入促進轉型正義基金，挹注各部會推動各項轉型正義工程，促進社會溝通並深化民主價值。

在推動威權象徵處置方面，補助各級機關學校與民間團體辦理威權象徵處置及社會溝通活動計139案，核定金額約1366萬元。國立中正紀念堂演藝廳設備改善裝修工程已完竣，並於去年8月22日啟用，將轉型為常態性播映人權電影的場域。

