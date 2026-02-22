陳光復生命跡象穩定好轉 對叫喚有反應且流淚

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康在粉專貼文，希望大家持續為陳光復集氣祈福。（取自民進黨澎湖縣黨部粉專）

澎湖縣長陳光復跌傷住院治療，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康今（22）日在黨部粉專貼文指出，根據其掌握近況，陳光復生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。馬公教會牧師廖述哲轉述陳的姊夫施淵泉探視情況，他透露，叫喚陳的名字，要求眼睛左右動一動，都有回應，並流出眼淚，生命跡象穩定天天進步。

顏家康表示，近日來，陳光復因意外頭部受傷住院治療，社會各界高度關心，許多鄉親也持續透過電話、訊息詢問陳光復的復原情況，對於大家的關懷與祝福，他代表黨部致上最誠摯的感謝。

他說，陳光復家屬知悉後並特別表達，這段期間各界的關心與祈福，縣民的祝福與祈願皆是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量；同時，也由衷感謝第一線醫護人員的專業醫療與悉心照護，以及所有在第一時間提供協助與支持的朋友，讓家屬得以專心守護縣長。

顏家康說，陳光復一向以高度責任感面對公職，始終將澎湖的建設發展與鄉親福祉放在心上。此刻，我們共同的心願，就是持續為縣長集氣祈福，盼其早日康復、平安脫險，儘速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。

廖述哲轉述施淵泉牧師探視情況說，非常感謝高雄榮總醫療團隊的用心照顧，「陳縣長住院4、5天來，生命跡象穩定天天進步，醫生們都說非常的好。我們叫他的名字，告訴他眼睛左右動一動，他都有回應並流出眼淚，整個療程穩定成長中」。

他表示，醫院規定一天只有一次家屬探視時間，不能有太多人進去加護病房，怕多人有病菌感染，需管制人員進出，他們是親屬三姊及三姊夫，又是牧師身分，醫師才特準進入關心、禱告。

施淵泉謝謝賴清德總統每天電話關心病況，榮總醫療團隊全力搶救及治療，謝謝海內外關心的家人、兄弟姐妹們，一起集氣禱告加油，家屬無限的感恩，銘感在心，並懇請繼續在禱告中為陳光復能早日甦醒，恢復健康、沒有任何副作用禱告。

