中國快時尚電商Shein爭議連環爆 吳欣岱：便宜下藏健康與資安風險

中國快時尚電商平台Shein，日前被歐盟執委會以推薦系統缺乏透明度，販售的非法產品中包含涉及兒童性虐待的素材等理由展開調查，美國德州檢察總長派克斯頓（Ken Paxton）近日又指控Shein旗下公司非法向消費者銷售有毒產品；台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，Shein上童裝、孕婦裝便宜又款式多，讓許多家長忍不住手滑，但其中隱藏健康、資安隱憂及兒少不宜的危險，或許省下了幾百塊錢，賠上的可能是孩子的健康發育及全家人的資訊安全。

吳欣岱在臉書指出，Shein上童裝、孕婦裝便宜又款式多，很多家長看到忍不住就下單；但Shein一連串的爭議，暴露出「衣服、玩具上看不見的毒」、「消費者隱私可隨時被中國政府『徵收』」、「兒少不宜」的危險。

吳欣岱表示，檢察總長Ken Paxton的新聞稿中指出，Shein的產品，特別是嬰兒、孕婦與孩童的服飾，在檢測後發現，有毒化學物質含量遠超安全標準，平台販售的玩具也被驗出含有危險的化學物質與重金屬。她過去常提醒家長，環境荷爾蒙和重金屬對孩子大腦發育、內分泌系統的影響是不可逆的。孩子的皮膚比大人薄，有毒素的衣服穿在孩子身上，更容易經由皮膚吸收，就像把毒藥貼在身上，日積月累被身體吸收後，造成無法挽回的傷害。

她也提到，起訴書將Shein形容成「數據虹吸管」，可能直接把使用者的隱私傳送回中國政府，讓使用者的資安暴露在不安全的環境中。Shein在中國有實體營運，必須遵守中國法律，中國共產黨可隨時依法徵用、存取使用者的所有個資，包含交易紀錄、信用卡資訊、消費喜好。消費者在享受廉價快時尚的同時，不小心就把隱私大門敞開，成為被監控的對象。

更有甚者，近期歐盟執委會調查發現，Shein涉及缺乏年齡驗證，除了導致未成年人可能接觸到不適當的成人內容之外，平台上更曾出現涉及兒少性剝削的非法內容。歐盟也正在調查Shein是否利用遊戲化設計和獎勵系統，刻意讓用戶使用成癮，並可能近一步損害使用者的心理健康。

吳欣岱表示，Shein在美國德州被起訴，突顯中國廉價品牌缺乏品管、檢驗，卻大量進攻各類產品的隱憂。實惠與安全是可以並存的，只可惜在有些國家，還不存在對人的尊重。她提醒留意這些未經檢驗的品牌，或許省下的幾百塊錢，但賠上的可能是自己、孩子的健康發育，以及全家人的資訊安全。這不只是抵制一個品牌，更是為了保護最愛的家人。

