徐嶔煌是蔣萬安大學同學 王義川大安文山深藍區輔選「挑戰很大」

王義川跟徐嶔煌受訪。（記者董冠怡攝）

民進黨籍立委王義川今天前往景美市場，輔選台北市大安、文山議員擬參選人徐嶔煌。王受訪時笑稱，自己很清楚當地的選民結構，所以「今天是非常大的挑戰」；徐則透露自己跟台北市長蔣萬安是政大的同學，景美夜市是他大學時代的回憶，以後再添一筆阿川幫他輔選的回憶。

徐嶔煌表示，從宣布參選以來，大安、文山已走了不只一圈，多地去了第二次、第三次，跟王義川互動很久，拜託他今天一起走市場，他很阿莎力直接答應；被問到兩人是在節目上變成好朋友？王義川說，一直都是好朋友。

王義川指出，這次大安、文山要出來選的人很多，也有自己很好的朋友，這次加上徐嶔煌，徐在媒體上的表現有目共睹，台北市需要懂經濟、財政、國際局勢的專家進入市議會，所以特別深入大安、文山，並笑稱「對我來說，今天是非常大的挑戰，因為我過去住在新店，所以我知道這裡的選民結構長怎樣」，希望選民能協助通過民進黨初選。

如果初選過了，徐嶔煌邀請還會再來助陣輔選嗎？王義川提到，「會，我是民進黨的朋友邀請我，不管全國各地，我都會去輔選，沒有問題。」民進黨籍其他縣市長、議員選舉，接下來好幾個月，只要有邀請皆會全力輔選。

媒體追問是否有種熱身當母雞的感覺？他秒回「沒有！我這次的任務就是到處輔選」，尤其自己在桃園，當時不分區立委被分配到桃園時，被交付的任務就是要讓23名桃園市議員全數連任成功，加上這次要多提名3位新人，總共26人，都能順利進入桃園市議會。

徐嶔煌提到，對景美很熟，大學就讀政大外交系，唸書時很常走訪景美市場及夜市，品嚐美味小吃，跟台北市長蔣萬安是同學，他打趣回憶，「蔣萬安來景美夜市都是跟老婆來，不是跟我來」，景美是自己大學時代的回憶，以後也是阿川幫我輔選的回憶，「你這樣不會害羞齁？」王笑回「不會！」

