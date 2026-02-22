蘇巧慧爭取捷運三鶯線及土城樹林線 推短影音秀政績

民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出短影音，闡述爭取捷運土城樹林線和三鶯線的努力。（蘇巧慧競選辦公室提供）

民進黨提名的新北市長參選人、立委蘇巧慧在春節期間總共拜訪30間廟宇，並在知名手遊「Pikmin Bloom」（皮克敏）發起散步活動，吸引2513名網友參與，達成3200多萬步的成績，展現認真勤跑基層的成果；蘇巧慧今天（22日）在社群平台推出新一集的「會做事，事做對」政績影片，闡述她爭取新北捷運三鶯線、土城樹林線的努力。

蘇巧慧指出，她在2018年成功爭取行政院核定總經費555億元的土城樹林捷運計畫，後來受到COVID-19疫情衝擊，樹林段（CQ890）工程流標多次，她仍持續關心、協調，讓這段工程以及土城地下段（CQ880A）相繼於2022年及2024年決標動工。

她表示，因應原物料價格上漲，新北市政府針對土城高架段工程（CQ880B）提出追加預算的需求，她也要求行政院加速核定捷運土城樹林線的財務修正計畫，促成行政院在2025年10月底核定，同年底迎來全線動工，目前樹林段第一跨預鑄梁已在過年前順利吊掛，讓樹林捷運進入「上部結構」施工階段，她每天都會收到民眾拍照，幫忙回報工程進度，期盼捷運土城樹林線努力朝2031年完工的目標前進。

她並說，全長14.29公里、總經費502億元的捷運三鶯線，也在她的爭取下納入中央前瞻基礎建設計畫補助，就此打通鶯歌、三峽到土城頂埔的交通動脈，目前進度已突破9成，期盼今年能順利通車。

蘇巧慧指出，鶯歌緊鄰桃園市八德區，為了串連新北和桃園的交通路網，她積極向中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院也於2025年8月核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費160.57億元，並由中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，完善北台的捷運路網。

另外，為了配合捷運土城樹林線及三鶯線施作需要，蘇巧慧說，她從2020年開始協調台電、捷運局、樹林及鶯歌區公所，經過多次會勘，將2條捷運線周邊的特高壓電桿地下化，解決居民疑慮，讓捷運墩柱有空間可豎立，提供民眾安全、便利的行人空間。她也感謝從前總統蔡英文到賴清德總統，以及歷任行政院長的支持，讓新北交通越來越便利。

捷運土城樹林線樹林段的第一跨預鑄梁已於過年前順利吊掛，讓樹林捷運進入「上部結構」施工階段。（記者賴筱桐攝）

