    首頁 > 政治

    川普將全球關稅增至15％ 立院國民黨團：賴政府把帳本算清楚

    2026/02/22 11:35 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團針對美國總統川普又宣布將全球關稅提高至15％，質疑國家經濟戰略指導機制現在運作到哪裡、原有承諾與新現實落差是否重新談判、出口旺季將至企業風險如何管理？（資料照）

    立法院國民黨團針對美國總統川普又宣布將全球關稅提高至15％，質疑國家經濟戰略指導機制現在運作到哪裡、原有承諾與新現實落差是否重新談判、出口旺季將至企業風險如何管理？（資料照）

    美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普昨天才簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，不過，他今天又發文宣布，將把全球關稅提高至15％。立法院國民黨團書記長林沛洋表示，川普總統不確定性太高，賴清德總統是否已做好準備？國民黨團提出3項具體問題，包括國家經濟戰略指導機制，現在運作到哪裡；原有承諾與新現實落差，是否重新談判；出口旺季將至，企業風險如何管理？

    林沛祥強調，經貿政策不只是數字，更是國家長期競爭力與產業信心的基礎。政策宣示可以振奮人心，但最終仍需回到實際結果與制度運作。迎財神象徵好兆頭，但真正的財運來自清楚的帳本、穩定的制度與透明的決策。呼籲政府把數字講清楚、把進度說明白、把談判公開化、把風險管理好。唯有如此，國家的財神，才不只是節日象徵，而是長久駐守。

    立法院國民黨團表示，賴總統在關稅協議簽訂後成立國家經濟戰略指導小組，並親任召集人。請問，對美關稅現況如何評估？協議是否仍持續洽談或調整？小組是否已召開會議？是否召開過中華民國國家安全會議相關討論？何時能向社會正式說明政策方向？政策宣布之後，更重要的是政策進度。國人期待看到的是運作，而不只是架構。

    國民黨團指出，對美國關稅原本設定15%，如今全球普遍降至10%。那麼先前承諾的5000億美元投資是否需要重新評估？協議中列入的GDP 3%年度支出（約新台幣9500億元）是否調整？另行規劃的約新台幣2.67兆元採購安排是否有下修空間？當基準條件改變，談判內容是否也應同步調整？政府是否已有重新協商規劃？

    國民黨團表示，台灣出口美國旺季集中於下半年，尤其8月至11月為關鍵採購期。目前雖採全面加徵10％，但仍面臨多項貿易條款可能隨時調整，包括232、201、301、122、338等機制，對出口業者形成高度不確定。請問賴政府是否已有完整因應方案？是否建立風險預警與產業支援機制？未來談判是否能更公開透明，避免再次出現政策與結果落差？企業需要的是可預測環境，而不是政策變動帶來的反覆震盪。

