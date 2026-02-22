為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白邀賴總統國情報告接受諮詢 潘孟安函文重申憲判：合憲下願赴立院

    2026/02/22 11:34 記者李文馨／台北報導
    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

    立法院會上月底通過決議，立法院於審議國防預算條例前，建請賴總統至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告並接受諮詢。總統府秘書長潘孟安本月以最速件函文立院，重申113年憲判字第9號判決意旨，「立法院聽取總統國情報告時，無詢問、要求答復或聽取建言之權」，並強調總統願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

    國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，當時院會依黨團共識，將此案逕付二讀並交付協商，民眾黨團於今年1月15日召集此案協商，但協商破局。立法院會1月23日通過藍白再修正動議，建請賴總統履行承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委的諮詢。

    潘孟安於2月11日函文立法院，函文說明指出，按憲法增修條文第4條第3項規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。另憲法法庭113年憲判字第9號判決意旨，總統赴立法院進行國情報告的時間、方式及主題等，應基於憲法機關相互尊重原則，於協商後實施；而立法院聽取總統國情報告時，無詢問、要求答復或聽取建言之權。

    函文提到，總統於今年元旦，以「韌性之島，希望之光」為題，發表新年談話，宣示政府將朝打造安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展及民主團結之台灣等目標邁進；總統也將積極促成朝野合作，並願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

    函文表示，總統期盼朝野能夠共同努力，一起面對當前國家挑戰，對於赴立法院進行國情報告的時間、方式及主題等，透過朝野協商，以獲致共識，俾開啟民主台灣憲政發展重要里程。

    圖
    圖 圖 圖
