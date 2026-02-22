為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    試圖甩掉民眾黨新北市議員初選爭議 素人陳彥廷首合體黃國昌

    2026/02/22 11:31 記者賴筱桐／新北報導
    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌（中）合體三重、蘆洲區議員參選人陳彥廷（右），到蘆洲區保和宮參拜祈福並放送福袋。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌（中）合體三重、蘆洲區議員參選人陳彥廷（右），到蘆洲區保和宮參拜祈福並放送福袋。（記者賴筱桐攝）

    台灣民眾黨布局2026年地方選舉，新北市三重、蘆洲區議員黨內初選大爆冷門，被視為黨主席黃國昌支持人選、「四大金釵」之一的周曉芸，意外敗給素人陳彥廷。陳彥廷今天首次公開露面，與黃國昌合體拜票，他坦言非常緊張；黃國昌表示，台灣民眾黨是一個大家庭，新北市黨部以及他個人，都會成為陳彥廷最強的後盾。

    黃國昌今天與新北市議員陳世軒、市議員參選人陳彥廷至三重、蘆洲區廟宇參拜祈福。黃國昌在蘆洲保和宮受訪表示，陳彥廷經過黨內的民主程序勝出，就是台灣民眾黨在三蘆地區推出的市議員候選人，陳彥廷台大光電所畢業以後，在產業有15年工作經驗，獲得黨提名以後，也快速架設競選政見網站，透過工程師的思維、科技的方式，對於在地鄉親跟三蘆居民，在食衣住行方面都提出確切的政見跟解決方案，是令人期待的新人。

    黃國昌強調，台灣民眾黨全黨上下，包括他個人以及新北黨部，都會成為陳彥廷最強力的後盾，陳彥廷就是團隊的一份子，希望三蘆地區的鄉親多認識，會發現陳彥廷是非常純真、樸實、可愛的優秀年輕工程師，會把工程專業帶入鄉親實際生活中，改善大家的生活品質。

    陳彥廷受訪時靦腆地說，其實滿緊張的，不過就是盡量平常心面對，接下來將在三重找一處競選辦公室，看看有沒有以前的同學或同事願意加入團隊；至於目前在家樂福賣場的工作，目前還在過年期間，休假結束後會找時間和公司主管商量，把工作適度安排調整；從過去在賣場工作的經驗，較能貼近一般市民的真實心聲，相關政見仍在規劃中，希望提出讓市民信任的構想。

    黃國昌也拉著陳彥廷的手說，台灣民眾黨是一個大家庭，新北黨部以及他個人，都會成為陳彥廷最強的後盾，他也推薦民眾去看看陳彥廷的政見網站，非常有意思，例如以工程師的思維提出電費健檢方案，很多政見不一定要當選才能做，完成準備以後就會大規模推動。

    民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌（左三）偕同新北市議員參選人陳彥廷（左二）到蘆洲保和宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌（左三）偕同新北市議員參選人陳彥廷（左二）到蘆洲保和宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）首度合體三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（右）到廟宇參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）首度合體三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（右）到廟宇參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

