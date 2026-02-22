台灣15％關稅是天花板！ 財經專家徐嶔煌：應加速簽妥ART

大年初六王義川與徐嶔煌受訪。（記者董冠怡攝）

美國最高法院近日裁定，總統川普去年援引1977年制定的「國家緊急經濟權力法（IEEPA），對全球祭出對等關稅無效，川普政府隨即改用1974年貿易法第122條款，向各國課徵15％臨時進口關稅，民進黨籍台北市大安、文山議員擬參選人兼財經專家徐嶔煌今於立委王義川陪同下，在景美市場發放開工大吉小物，王說，美方此舉凸顯台美加速簽下對等貿易協定（ART）的重要性；徐認為，台灣的15%是天花板，儘速簽妥可讓企業家儘早了解投資環境，也讓台灣相較其他國家成為投資好去處。

「凸顯台美之間加速簽下ART更加重要！」王義川表示台灣的15%是天花板，別人的15%是地板。「別人是最少15%，我們是最多15%」，在這樣的局勢下，若不趕快簽訂恐怕又會生變，目前已跟美國簽了的相關國家中，只有台灣的在野黨希望能夠不簽，「沒有任何其他國家的國會跑出來說，那就不要簽」。

王義川指出，因此對台灣來說，加速來簽非常重要，昨天內閣團隊也加緊開會，針對個別產業接下來的數字如何改變，這一、兩天行政院盤點完並跟美方密切討論後，應會更有進度。美國這幾天也是假日，可能再等個一、兩天，態勢會更明顯，當然還是希望立法院盡快審議通過。

徐嶔煌進一步解釋，所謂「15%是天花板」，意思是我們跟對方簽署協議，所以15％對台灣來說是天花板，其他國家則是除了15%條款之外，可能仍需面對美國包括301條款、232條款，再追疊加其他關稅，到20或30％，狀況不明，使得多國忐忑不安。

他提到，所以儘速簽妥貿易協議，除了讓企業家了解投資環境長什麼樣，且因台灣15%是天花板，投資相對安全、風險可控，若到其他國家去，由於風險不可控，連出口稅額多少都不曉得，相較之下台灣反而變成投資的好去處，如不把握時間讓這些投資留在台灣，未來要找更好的時機都不見得比現在來得好。

