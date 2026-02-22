為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣15％關稅是天花板！ 財經專家徐嶔煌：應加速簽妥ART

    2026/02/22 10:53 記者董冠怡／台北報導
    大年初六王義川與徐嶔煌受訪。（記者董冠怡攝）

    大年初六王義川與徐嶔煌受訪。（記者董冠怡攝）

    美國最高法院近日裁定，總統川普去年援引1977年制定的「國家緊急經濟權力法（IEEPA），對全球祭出對等關稅無效，川普政府隨即改用1974年貿易法第122條款，向各國課徵15％臨時進口關稅，民進黨籍台北市大安、文山議員擬參選人兼財經專家徐嶔煌今於立委王義川陪同下，在景美市場發放開工大吉小物，王說，美方此舉凸顯台美加速簽下對等貿易協定（ART）的重要性；徐認為，台灣的15%是天花板，儘速簽妥可讓企業家儘早了解投資環境，也讓台灣相較其他國家成為投資好去處。

    「凸顯台美之間加速簽下ART更加重要！」王義川表示台灣的15%是天花板，別人的15%是地板。「別人是最少15%，我們是最多15%」，在這樣的局勢下，若不趕快簽訂恐怕又會生變，目前已跟美國簽了的相關國家中，只有台灣的在野黨希望能夠不簽，「沒有任何其他國家的國會跑出來說，那就不要簽」。

    王義川指出，因此對台灣來說，加速來簽非常重要，昨天內閣團隊也加緊開會，針對個別產業接下來的數字如何改變，這一、兩天行政院盤點完並跟美方密切討論後，應會更有進度。美國這幾天也是假日，可能再等個一、兩天，態勢會更明顯，當然還是希望立法院盡快審議通過。

    徐嶔煌進一步解釋，所謂「15%是天花板」，意思是我們跟對方簽署協議，所以15％對台灣來說是天花板，其他國家則是除了15%條款之外，可能仍需面對美國包括301條款、232條款，再追疊加其他關稅，到20或30％，狀況不明，使得多國忐忑不安。

    他提到，所以儘速簽妥貿易協議，除了讓企業家了解投資環境長什麼樣，且因台灣15%是天花板，投資相對安全、風險可控，若到其他國家去，由於風險不可控，連出口稅額多少都不曉得，相較之下台灣反而變成投資的好去處，如不把握時間讓這些投資留在台灣，未來要找更好的時機都不見得比現在來得好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播