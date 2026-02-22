新北市長選戰藍白合？ 黃國昌：透過最好方式挑選最強團隊

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）今天到蘆洲保和宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

2026新北市長選舉藍、綠、白人選底定，分別由台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧與民眾黨主席黃國昌出戰，外界關注「藍白合」進度。黃國昌今天表示，台灣民眾黨有誠意及善意，透過最好的方式挑選出最強的團隊。

黃國昌今天上午與新北市議員陳世軒、新北市議員參選人陳彥廷到蘆洲區保和宮參拜祈福，針對藍白合議題，黃受訪表示，過年期間已是第3、4次被問到相同問題，他的回答始終一樣，台灣民眾黨有誠意跟善意，透過最好的方式挑選出最強的團隊；當初他跟國民黨主席鄭麗文聯合召開記者會公開做的宣示，到現在一個字都不會有任何改變，他會說到做到。

黃國昌說，過去這段時間，不管是跟鄭麗文或是李四川，彼此都有良好的溝通，期許在這場新北市長選舉，藍白整合跟合作可以成為台灣政黨合作的典範，或許大家有不一樣的觀點，但是理性討論不一樣的觀點，而且討論過程中可以求同存異。

黃國昌表示，李四川曾告訴他，民眾黨提出來的看法有很多可以參考、納入，讓彼此有更多對話、溝通、合作的管道，希望中國國民黨跟台灣民眾黨的整合，能夠成為政黨合作的典範，讓所有新北鄉親看到，政黨彼此之間有競爭，但是也可以有合作，公共政策大家都可以理性討論，而不是只剩下叫囂跟謾罵，這才是帶給新北市民更好的治理、更好的生活重要的民主基礎。

媒體追問藍白見面的時間，黃國昌笑說，「其實常常在見面，只是你們不知道而已」。

針對李四川今天與立法院副院長江啟臣合體，展開拜票行程。黃國昌說，他的選戰策略從過去到現在都一樣，一步一腳印扎實的走，民眾黨會負責任的提出各式各樣的政見，爭取新北市民的支持。此外，組織上成立後援會，新北市總共有29區，已經在17區成立後援會，後援會的志工都很熱心協助宣傳跟拉票，當然與市議員之間的結合也非常重要。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（右二）偕同新北市議員參選人陳彥廷（左二）到蘆洲保和宮參拜祈福。（記者賴筱桐攝）

